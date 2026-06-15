Spirala z chmur nad Polską. Ile deszczu przyniesie

Wędrówka opadów nad Polską w niedzielę i poniedziałek Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Ventusky.com

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Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w poniedziałek Polska pozostaje w zasięgu rozległego wiru niskiego ciśnienia znad Morza Bałtyckiego. Z północnego zachodu napływa do nas chłodne i wilgotne powietrze z rejonu północnego Atlantyku oraz strefy subarktycznej.

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Czekają nas "training storms". Jakie opady przyniosą

Nasza synoptyk tłumaczy, że związane z niżem fronty atmosferyczne formują układ chmur, który na zdjęciach satelitarnych w masach chłodnego powietrza nad północną i środkową Europą, przybiera kształt spirali. W ciągu dnia utrzyma się przewaga dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie na północy i północnym wschodzie rozwiną się burze, które przyniosą solidniejsze opady, rzędu 20-30 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie może pojawić się drobny grad.

Unton Pyziołek zaznacza, że w poniedziałek istotnym zagrożeniem ze strony pogody będą komórki burzowe przemieszczające się jedna po drugiej, czyli tak zwane "training storms". Ze względu na to, że zjawiska te kilkukrotnie wędrują nad tym samym obszarem, powodują wysoką sumę opadów. W rezultacie może dochodzić do podtopień oraz powodzi błyskawicznych. Minionej doby takie układy niosły obfite opady na Pomorzu - w Białogardzie spadło 45 l/mkw.

Wędrówka strefy opadów w poniedziałek Źródło: Ventusky.com

Jak informuje nasza synoptyk, w poniedziałek "training storms" spodziewane są w rejonie Warmii i Mazur. Skumulowana suma opadów nad danym "punktem" może przekroczyć 50 l/mkw. w ciągu zaledwie kilku godzin. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia hydrologiczne. Jego synoptycy przewidują wzrosty stanu wody w rzekach, które lokalnie mogą doprowadzić do osiągnięcia stanów ostrzegawczych. Obowiązują także alarmy meteorologiczne.

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Mapa i radar opadów

Redagowała ast