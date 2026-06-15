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Prognoza

Spirala z chmur nad Polską. Ile deszczu przyniesie

Anna Bruszewska
Krzysztof Posytek
Zespół autorów
Oprac. Anna BruszewskaKrzysztof Posytek
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W poniedziałek będzie padać w wielu rejonach
Wędrówka opadów nad Polską w niedzielę i poniedziałek
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Ventusky.com
Poniedziałek to kolejny dzień z deszczową aurą. W części kraju rozwiną się burze, podczas których będzie obficie padać. Niektóre miejsca dostaną kilka dostaw deszczu. Zobacz na mapach, jak strefa opadów będzie przemierzać Polskę w pierwszy dzień tygodnia.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w poniedziałek Polska pozostaje w zasięgu rozległego wiru niskiego ciśnienia znad Morza Bałtyckiego. Z północnego zachodu napływa do nas chłodne i wilgotne powietrze z rejonu północnego Atlantyku oraz strefy subarktycznej.

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Czekają nas "training storms". Jakie opady przyniosą

Nasza synoptyk tłumaczy, że związane z niżem fronty atmosferyczne formują układ chmur, który na zdjęciach satelitarnych w masach chłodnego powietrza nad północną i środkową Europą, przybiera kształt spirali. W ciągu dnia utrzyma się przewaga dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie na północy i północnym wschodzie rozwiną się burze, które przyniosą solidniejsze opady, rzędu 20-30 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie może pojawić się drobny grad.

Unton Pyziołek zaznacza, że w poniedziałek istotnym zagrożeniem ze strony pogody będą komórki burzowe przemieszczające się jedna po drugiej, czyli tak zwane "training storms". Ze względu na to, że zjawiska te kilkukrotnie wędrują nad tym samym obszarem, powodują wysoką sumę opadów. W rezultacie może dochodzić do podtopień oraz powodzi błyskawicznych. Minionej doby takie układy niosły obfite opady na Pomorzu - w Białogardzie spadło 45 l/mkw.

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Wędrówka strefy opadów w poniedziałek
Źródło: Ventusky.com

Jak informuje nasza synoptyk, w poniedziałek "training storms" spodziewane są w rejonie Warmii i Mazur. Skumulowana suma opadów nad danym "punktem" może przekroczyć 50 l/mkw. w ciągu zaledwie kilku godzin. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia hydrologiczne. Jego synoptycy przewidują wzrosty stanu wody w rzekach, które lokalnie mogą doprowadzić do osiągnięcia stanów ostrzegawczych. Obowiązują także alarmy meteorologiczne.

Mapa i radar opadów

Redagowała ast

Źródło: tvnmeteo.pl
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TVN24
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Tagi:
deszczpogodaulewyburze
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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