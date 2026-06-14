Prognoza Tak będzie wędrować strefa opadów. Mapa i radar Oprac. Anna Bruszewska |

Wędrówka opadów nad Polską w niedzielę i poniedziałek Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: AdobeStock

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Najbliższej doby Polska pozostanie w zasięgu rozległego wiru niskiego ciśnienia znad Morza Bałtyckiego. Z północnego zachodu napływać będzie chłodne i wilgotne powietrze o cechach powietrza arktycznego znad rejonów Morza Północnego.

W nocy na przeważającym obszarze kraju spodziewane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu o sumie 2-5 litrów na metr kwadratowy. Deszcz w większości kraju zaniknie w pierwszej części nocy. Początkowo lokalnie pojawią się też burze, ale one również będą zanikać. Tylko na północy padać ma bez przerwy i tam opady wyniosą do 5-10 l/mkw.

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Burze i obfite opady

Poniedziałek przyniesie na północy Polski pochmurną aurę z umiarkowanymi, przejściowo intensywnymi opadami deszczu o sumie 10-20 l/mkw. Podczas burz sumy będą większe - do 20-30 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu do 2-5 l/mkw. Lokalnie może sypnąć drobnym gradem.

Wędrówka opadów nad Polską w niedzielę i poniedziałek Źródło: Ventusky.com

"Ttraining storms". Możliwe podtopienia

Kolejnym, istotnym zagrożeniem będą tego dnia komórki burzowe przemieszczające się jedna po drugiej, czyli "training storms". Zjawiska te wędrując nad tym samym obszarem powodują, że suma opadów jest wysoka i może dojść do podtopień i powodzi błyskawicznych. Tego typu struktury (systemy burzowe) spodziewane są w rejonie Warmii i Mazur, a skumulowana suma opadów nad danym "punktem" może przekroczyć 50l/mkw. w ciągu zaledwie kilku godzin.

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Mapa i radar opadów