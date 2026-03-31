Radar opadów. Tu we wtorek spadnie deszcz i sypnie śniegiem

Wtorek to kolejny deszczowy i śnieżny dzień
Radar opadów we wtorek 31 marca
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. W części kraju wtorek jest kolejnym mokrym dniem. U niektórych pada deszcz, inni mierzą się z deszczem ze śniegiem. Są także miejsca, gdzie sypie śniegiem. To, gdzie opady będą największe, widać na mapach i radarze.

We wtorek Polska znajduje się między klinem wyżu znad Atlantyku a niżem znad Europy Wschodniej. Objawia się to podwyższonym ciśnieniem i płytkimi zatokami z frontami atmosferycznymi, wbitymi w obszar wyżowy, które niosą deszcz i śnieg. O poranku Polskę obejmowały dwa fronty atmosferyczne. Pierwszy, ciepły, znajdujący się na wschodzie, zaznaczał się tylko dużym zachmurzeniem, ale drugi, rozciągający się na południu, niósł grube, opadonośne chmury.

Utrzymujący się nad górami niewielki, ale aktywny front przez 24 godziny - od poniedziałkowego do wtorkowego przedpołudnia - zrzucił 31 litrów na metr kwadratowy na Morskie Oko, 27 l/mkw. na szczyt Leksowiec w powiecie wadowickim oraz 23 l/mkw. na Zakopane. Był to głównie mokry śnieg lub deszcz ze śniegiem.

Pada i będzie padać

We wtorek około godziny 10.30 południe kraju nadal pozostawało w opadach. Parasoli nie mogli odłożyć mieszkańcy Opolszczyzny, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Śląskiej, Ziemi Krakowskiej, Podkarpacia i południowej Lubelszczyzny.

W wielu miejscach padał sam śnieg. Przed południem sypało dość obficie (z natężeniem do 1 centymetra na godzinę) w Beskidzie Śląskim, Żywieckim i Sądeckim, na Podbeskidziu i Podhalu oraz w Tatrach. Słabszy śnieg, poniżej 0,2 cm na godzinę, notowano w Karkonoszach i Masywie Śnieżnika.

Opady utrzymają się nad południem i południowym wschodem Polski do wieczora, a miejscami w Karpatach aż do nocy. Będą miały charakter ciągły, a pokrywa śnieżna w górach urośnie we wtorek o 5-10 cm.

Klatka kluczowa-328083
Radar opadów we wtorek 31 marca i poranek w środę 1 kwietnia
Źródło: Ventusky.com
Grubość pokrywy śnieżnej 31 marca
Grubość pokrywy śnieżnej 31 marca
Źródło: cmm.imgw.pl

Radar opadów na żywo

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ventusky.com

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
