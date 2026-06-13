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Niż Sabina niesie deszcz i burze. Radar i mapa opadów

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Opady
Radar opadów. Co czeka nas w nocy i w niedzielę
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Ventusky.com
Sobotnia noc w części kraju upłynie pod znakiem deszczu i zanikających burz. Opady i groźne zjawiska powrócą w niedzielę. Podobnie jak w sobotę mogą im towarzyszyć grad i silny wiatr. Wędrówkę strefy opadów można zobaczyć na mapie i radarze.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, Polska pozostanie w zasięgu rozległego wiru niskiego ciśnienia o imieniu Sabina znad Skandynawii. Układowi barycznemu towarzyszy front okluzji o charakterze frontu chłodnego ulokowany nad północną Polską.

W ciągu nocy z soboty na niedzielę jeszcze początkowo w wielu miejscach prognozowane są przelotne opady deszczu oraz lokalnie zanikające burze. Na ogół spadnie do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy, jedynie na północy spodziewane są większe opady do 5-10 l/mkw. Przed groźną pogodą ostrzega IMGW.

ŚLEDŹ Z NAMI, GDZIE JEST BURZA >>>

- W drugiej części nocy strefa opadów obejmie już jedynie Polskę północną, natomiast w pozostałych regionach kraju już padać nie będzie, pojawią się za to rozpogodzenia - tłumaczył Zdonek.

Niedziela przyniesie kontynuację opadów

W niedzielę przeważać będzie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie burzami, które są możliwe w zasadzie w całym kraju. Największe natężenie tych zjawisk prognozowane jest dla północnego wschodu oraz centrum Polski.

Burzom z uwagi na korzystne warunki kinematyczne będzie towarzyszył silny wiatr, osiągający w porywach prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Lokalnie niewykluczone są opady drobnego gradu. W burzach może spaść do 10-20 l/mkw. deszczu.

Lej kondensacyjny pojawił się na Mazurach
Dowiedz się więcej:

Lej kondensacyjny pojawił się na Mazurach

Polska

Mapa i radar opadów

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
deszczpogodaprognoza pogody
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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