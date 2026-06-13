Prognoza Niż Sabina niesie deszcz i burze. Radar i mapa opadów Oprac. Damian Dziugieł |

Radar opadów. Co czeka nas w nocy i w niedzielę Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, Polska pozostanie w zasięgu rozległego wiru niskiego ciśnienia o imieniu Sabina znad Skandynawii. Układowi barycznemu towarzyszy front okluzji o charakterze frontu chłodnego ulokowany nad północną Polską.

W ciągu nocy z soboty na niedzielę jeszcze początkowo w wielu miejscach prognozowane są przelotne opady deszczu oraz lokalnie zanikające burze. Na ogół spadnie do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy, jedynie na północy spodziewane są większe opady do 5-10 l/mkw. Przed groźną pogodą ostrzega IMGW.

ŚLEDŹ Z NAMI, GDZIE JEST BURZA >>>

- W drugiej części nocy strefa opadów obejmie już jedynie Polskę północną, natomiast w pozostałych regionach kraju już padać nie będzie, pojawią się za to rozpogodzenia - tłumaczył Zdonek.

Niedziela przyniesie kontynuację opadów

W niedzielę przeważać będzie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie burzami, które są możliwe w zasadzie w całym kraju. Największe natężenie tych zjawisk prognozowane jest dla północnego wschodu oraz centrum Polski.

Burzom z uwagi na korzystne warunki kinematyczne będzie towarzyszył silny wiatr, osiągający w porywach prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Lokalnie niewykluczone są opady drobnego gradu. W burzach może spaść do 10-20 l/mkw. deszczu.

Mapa i radar opadów