Pył saharyjski nad Polską. Gdzie może się dziś pojawić

Koncentracja pyłu saharyjskiego 10.03.25

Pył saharyjski nad Polską

- Prognozy mówią, że wieczorem nad Tatrami może być go do 19 mikrogramów na metr sześcienny. Niewykluczone, że do godz. 18 jego niewielkie ilości dotrą do środkowej części kraju, stąd może pojawić się lekkie zmętnienie powietrza. Ale największe uderzenie odczują Włosi i mieszkańcy krajów bałkańskich. My zostaniemy wieczorem leciutko nim muśnięci - podała Unton-Pyziołek.