Przymrozki nie odpuszczają. W tych regionach temperatura może znacznie spaść

Enceladus to jeden z księżyców Saturna. Jest niewielki - jego średnica to 500 kilometrów, a rok trwa na nim zaledwie 33 godziny. Naukowcy biorą go pod uwagę jako miejsce istnienia potencjalnego życia. Na najnowszych zdjęciach dostarczonych przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba widać, jak w przestrzeń wyrzuca z siebie strumień wody o wysokości 10 tysięcy kilometrów.