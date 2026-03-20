Przymrozki. Jednego dnia alarmy pogodowe mogą objąć prawie cały kraj

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali prognozę zagrożeń na kolejne dni.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę - przymrozki

W sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami mogą pojawić się w niemal całym kraju z wyjątkiem powiatu tatrzańskiego położonego w województwie małopolskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę - przymrozki

Drugi dzień weekendu też może przynieść przymrozki. Alarmy przed nimi mogą obowiązywać w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim, lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim, śląskim (w powiatach północnych i południowych), małopolskim, podkarpackim.

Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek - przymrozki

W poniedziałek w części kraju spodziewane są spadki temperatury poniżej zera stopni. Alarmy przed przymrozkami mogą pojawić się w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, podlaskim, łódzkim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim.

Prognoza zagrożeń IMGW na wtorek - przymrozki

We wtorek przymrozki mogą wystąpić na południu kraju. Synoptycy planują wydać tego dnia alarmy na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Opracowała Anna Bruszewska