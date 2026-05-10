Prognoza

Temperatura znów spadnie poniżej zera. IMGW wydał alarmy

Przymrozki
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami. W kolejnych dnia zaś czeka nas dynamiczna aura, bo mogą pojawić się burze.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia i prognozę zagrożeń na kolejne dni. Sprawdź, jaka aura nas czeka.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Alarmy pierwszego stopnia przed przymrozkami wydano w województwach:

  • podlaskim;
  • lubelskim, w powiatach wschodnich;
  • mazowieckim; w powiecie łosickim;
  • warmińsko-mazurskim, w powiatach wschodnich.

W powyższych regionach prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2 stopni Celsjusza, przy gruncie do około -2 st. C.

Ostrzeżenia ważne będą od godziny 23 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek.

Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

W poniedziałek IMGW spodziewa się burz. Synoptycy mogą wydać alarmy w wielu województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim oraz podkarpackim.

Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na wtorek

We wtorek mogą powrócić przymrozki. IMGW prognozuje je w południowych powiatach czterech województw: dolnośląskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego.

Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na środę

Synoptycy spodziewają się przymrozków także w środę. Mogą one wystąpić w województwach: świętokrzyskim, małopolskim oraz podkarpackim.

Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Eziu/Shutterstock

Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
