Temperatura znów spadnie poniżej zera. IMGW wydał alarmy
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia i prognozę zagrożeń na kolejne dni. Sprawdź, jaka aura nas czeka.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia
Alarmy pierwszego stopnia przed przymrozkami wydano w województwach:
- podlaskim;
- lubelskim, w powiatach wschodnich;
- mazowieckim; w powiecie łosickim;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach wschodnich.
W powyższych regionach prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2 stopni Celsjusza, przy gruncie do około -2 st. C.
Ostrzeżenia ważne będą od godziny 23 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek.
Prognoza zagrożeń na poniedziałek
W poniedziałek IMGW spodziewa się burz. Synoptycy mogą wydać alarmy w wielu województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim oraz podkarpackim.
Prognoza zagrożeń na wtorek
We wtorek mogą powrócić przymrozki. IMGW prognozuje je w południowych powiatach czterech województw: dolnośląskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego.
Prognoza zagrożeń na środę
Synoptycy spodziewają się przymrozków także w środę. Mogą one wystąpić w województwach: świętokrzyskim, małopolskim oraz podkarpackim.
Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Źródło: IMGW
