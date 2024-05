"Kolejna trudna noc. Przygotujcie się"

IMGW ostrzega przed przymrozkami

Na północy i północnym wschodzie kraju prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 0 stopni Celsjusza, lokalnie do -2 st. C, a przy gruncie do -2 st. C, lokalnie do -5 st. C. Ostrzeżenia będą ważne od godziny 23 w środę do godz. 6 w czwartek.