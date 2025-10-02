Przed nami niebezpieczna noc. IMGW ostrzega

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia i prognozę zagrożeń.
Ostrzeżenia IMGW - gęste mgły
Alarmy pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim;
- pomorskim, poza powiatami wschodnimi;
- dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, Jelenia Góra, karkonoskim, lwóweckim, lubańskim;
- lubuskim, w powiatach: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, słubickim, sulęcińskim, krośnieńskim.
W powyższych regionach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie ograniczona do 100 metrów. Ostrzeżenia ważne będą od godziny 23 w czwartek do godz. 10 w piątek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
