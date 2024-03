W kolejnych dniach dojdzie do istotnych zmian w pogodzie. Na początku tygodnia lokalnie mogą pojawić się burze, ale z każdym kolejnym dniem będzie robić się coraz chłodniej. Pojawią się przymrozki, a miejscami spadnie deszcz ze śniegiem lub sam śnieg.

Polska będzie w zasięgu rozległego układu niskiego ciśnienia znad Zachodniej Europy, z centrami nad Wyspami Brytyjskimi i Morzem Liguryjskim - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Do przeważającego obszaru kraju napływać będą ciepłe, zwrotnikowe masy powietrza znad Europy Południowej i Afryki. Na krańcach północno-wschodnich zaznaczy swoją obecność zdecydowanie chłodniejsza masa powietrza polarnego, która przywędruje do Polski po zachodnich krańcach rozległego wyżu znad Rosji.

W kolejnych dniach w pogodzie dojdzie do istotnych zmian związanych z przebudową pola barycznego, w efekcie czego nad Skandynawią rozbuduje się silny, stabilny wyż, który sprowadzi do Polski chłodne powietrze znad północnej Europy i zachodniej Rosji.

- Temperatura będzie zdecydowanie niższa, pojawią się przymrozki, miejscami możliwe są również opady deszczu ze śniegiem i śniegu - dodał synoptyk.

Jaka będzie końcówka weekendu?

Niedziela zapowiada się z dużym zachmurzeniem, ale też z miejscami większymi rozpogodzeniami, zwłaszcza na południu kraju. Pod koniec dnia na wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 7 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez 13-15 st. C w centrum i na zachodzie, do 16 st. C na południu kraju. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr, w górach w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Ryzyko burz i dość silnych opadów

W poniedziałek na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno, słabe opady deszczu pojawią się w centrum i na wschodzie. Na południu kraju powinno być dość pogodnie, ale w godzinach popołudniowych możliwe są przelotne opady deszczu. Wystąpi ryzyko burz oraz dość silnych, przelotnych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni, jedynie na południu kraju południowo-zachodni.

We wtorek czeka nas pochmurna aura z rozpogodzeniami. Lokalnie może słabo popadać deszcz. Termometry pokażą od 4 st. C w Suwałkach do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Dużo chłodniej, możliwe opady śniegu

W środę czeka nas zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Miejscami spodziewane są słabe, przelotne opady deszczu. Pogodnie powinno być jedynie na północnym wschodzie kraju. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 5 st. C w Suwałkach do 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany północno-wschodni wiatr.

Czwartek przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Większe zachmurzenie spodziewane jest na południu kraju. W górach możliwe są opady śniegu. Temperatura wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni.

