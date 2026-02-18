Pogoda. Śnieżyce, mróz i marznący deszcz. Alarmy IMGW mogą mieć nawet drugi stopień

Warunki biometeo w środę Źródło: tvnmeteo.pl

W środę w wielu regionach Polski obowiązują ostrzeżenia IMGW. Późnym popołudniem i wieczorem w kilku województwach zagrożeniem będzie oblodzenie, a w nocy w części kraju złapie silny mróz. Synoptycy wydali również prognozę zagrożeń meteorologicznych na kolejne dni.

Prognoza zagrożeń na czwartek

W czwartek synoptycy mogą wydać ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. W województwie podkarpackim w powiatach jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim mogą mieć one nawet drugi stopień. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed śnieżycami mogą zostać wydane w województwach: śląskim (w południowej części), małopolskim (poza krańcami północnymi) i podkarpackim, w powiatach: dębickim, ropczycko-sędziszowskim, strzyżowskim, rzeszowskim, Rzeszów, brzozowskim, łańcuckim, przeworskim, jarosławskim, przemyskim, Przemyśl.

IMGW może wydać także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Moją one obowiązywać w województwach lubelskim (poza powiatami na krańcach zachodnich) i warmińsko-mazurskim, w powiatach: bartoszyckim, kętrzyńskim, węgorzewskim i gołdapskim.

Prognoza zagrożeń na piątek

W piątek na południu Polski wciąż może intensywnie padać śnieg. IMGW może wydać ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia w tych samych powiatach co w czwartek.

Ponownie zagrożeniem może być silny mróz, ale w innych rejonach niż w czwartek. Alarmy mogą obowiązywać w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, południowej połowie woj. małopolskiego i w południowych powiatach woj. śląskiego.

Na zachodzie kraju groźne mogą być z kolei opady marznące. Synoptycy mogą ostrzegać przed nimi w województwach: lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim.

Prognoza zagrożeń na sobotę

W sobotę zagrożeniem mają być już tylko opady marznące. Ostrzeżenia mogą zostać jednak ogłoszone w wielu województwach: wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim i małopolskim.

Czym są ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Opracował Krzysztof Posytek