Obfite opady śniegu. Gdzie mogą obowiązywać ostrzeżenia IMGW

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych na kolejne dni.
Prognoza zagrożeń na poniedziałek
Nadchodząca noc będzie zimna. Żółte alarmy przed przymrozkami mogą obowiązywać w województwach:
- pomorskim;
- warmińsko-mazurskim;
- kujawsko-pomorskim;
- wielkopolskim (w powiatach północnych);
- zachodniopomorskim (w powiatach wschodnich);
- podlaskim (na północy i wschodzie województwa) ;
- mazowieckim (w powiatach północnych);
- podkarpackim;
- świętokrzyskim;
- małopolskim (poza powiatem tatrzańskim);
- śląskim (w powiatach: bielskim, cieszyńskim, żywieckim);
- dolnośląskim (na południu województwa).
Prognoza zagrożeń na wtorek
We wtorek żółte alerty przed przymrozkami mogą zostać wydane w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim (poza powiatem tatrzańskim).
Prognoza zagrożeń na środę
W środę w południowych powiatach województwa dolnośląskiego może zostać wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami śniegu. Przymrozki mogą wystąpić natomiast na południu województw: śląskiego i małopolskiego (poza powiatem tatrzańskim).
Prognoza zagrożeń na czwartek
W czwartek śnieg może padać jeszcze obficiej niż w środę. W województwach: dolnośląskim i opolskim mogą pojawić się ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.
Alarmy pierwszego stopnia przed opadami śniegu wydane mogą zostań natomiast w województwach: śląskim (powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki) i małopolskim (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański).
Powrócić mogą również przymrozki. Żółte alarmy przed nimi mają zostać wydane w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, śląskim (powiaty: bielski, Bielsko-Biała, cieszyński, żywiecki) i małopolskim (powiaty: suski, nowotarski, limanowski, nowosądecki, Nowy Sącz).
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Opracowała: Agnieszka Stradecka
Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl
