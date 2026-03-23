Obfite opady śniegu. Gdzie mogą obowiązywać ostrzeżenia IMGW

Prognoza pogody na poniedziałek

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych na kolejne dni.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Nadchodząca noc będzie zimna. Żółte alarmy przed przymrozkami mogą obowiązywać w województwach:

pomorskim ;

warmińsko-mazurskim ;

kujawsko-pomorskim ;

wielkopolskim (w powiatach północnych);

zachodniopomorskim (w powiatach wschodnich);

podlaskim (na północy i wschodzie województwa) ;

mazowieckim (w powiatach północnych);

podkarpackim ;

świętokrzyskim ;

małopolskim (poza powiatem tatrzańskim);

śląskim (w powiatach: bielskim, cieszyńskim, żywieckim);

dolnośląskim (na południu województwa).

Prognoza zagrożeń na wtorek

We wtorek żółte alerty przed przymrozkami mogą zostać wydane w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim (poza powiatem tatrzańskim).

Prognoza zagrożeń na środę

W środę w południowych powiatach województwa dolnośląskiego może zostać wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami śniegu. Przymrozki mogą wystąpić natomiast na południu województw: śląskiego i małopolskiego (poza powiatem tatrzańskim).

Prognoza zagrożeń na czwartek

W czwartek śnieg może padać jeszcze obficiej niż w środę. W województwach: dolnośląskim i opolskim mogą pojawić się ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.

Alarmy pierwszego stopnia przed opadami śniegu wydane mogą zostań natomiast w województwach: śląskim (powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki) i małopolskim (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański).

Powrócić mogą również przymrozki. Żółte alarmy przed nimi mają zostać wydane w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, śląskim (powiaty: bielski, Bielsko-Biała, cieszyński, żywiecki) i małopolskim (powiaty: suski, nowotarski, limanowski, nowosądecki, Nowy Sącz).

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Opracowała: Agnieszka Stradecka