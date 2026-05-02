Prognoza Pierwsze majowe burze na horyzoncie. Prognoza zagrożeń IMGW Oprac. Damian Dziugieł, Oprac. Krzysztof Posytek |

Warunki biometeo w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych na kolejne dni.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Sobota i niedziela zapowiadają się ciepło i spokojnie - jeśli pojawią się przymrozki, to zdaniem IMGW tylko na krańcach południowych, w powiatach tatrzańskim i nowotarskim w województwie małopolskim oraz bieszczadzkim i leskim w województwie podkarpackim.

Na niedzielę synoptycy nie prognozują żadnych zagrożeń ze strony pogody. Sytuacja może się zmienić w poniedziałek, gdy IMGW spodziewa się burz. Mogą się one pojawić w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz części zachodniej województwa warmińsko-mazurskiego.

Prognoza zagrożeń na wtorek. Powrót burz

Według prognoz IMGW zagrzmieć może również we wtorek. Tego dnia burze mogą się rozwinąć w województwie warmińsko-mazurskim.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.