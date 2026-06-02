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Prognoza

Prognoza zagrożeń IMGW. Tu aura w długi weekend nie dopisze

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Burza, pioruny, silne burze
Prognoza pogody na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
IMGW opublikował prognozę zagrożeń meteorologicznych na kolejne dni. Trudna aura miejscami będzie nam towarzyszyć także podczas długiego weekendu. Sprawdź, w których regionach warto będzie zachować ostrożność.

Początek długiego weekendu zapowiada się niespokojnie pod względem warunków atmosferycznych. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń na kolejne dni.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę

W środę alarmy pierwszego stopnia przed burzami mogą obowiązywać w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, lubuskim (w powiecie strzelecko-drezdeneckim), dolnośląskim (na wschodzie województwa), opolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na środę
Prognoza zagrożeń meteorologicznych na środę
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

W czwartek, czyli w Boże Ciało, synoptycy planują wydać żółte ostrzeżenia przed burzami w województwie warmińsko-mazurskim oraz w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na czwartek
Prognoza zagrożeń meteorologicznych na czwartek
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

Piątek w części kraju przyniesie kolejne burze. Żółte alarmy przed nimi spodziewane są w województwach: zachodniopomorskim, podlaskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami mogą natomiast obowiązywać w województwach: mazowieckim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, wielkopolskim (poza powiatami na zachodzie obszaru).

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na piątek
Prognoza zagrożeń meteorologicznych na piątek
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

W sobotę żółte ostrzeżenia przed burzami mogą zostać wydane w województwie warmińsko-mazurskim.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na sobotę
Prognoza zagrożeń meteorologicznych na sobotę
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

W dzień nad Polską przewędruje front. Tu ma padać
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W dzień nad Polską przewędruje front. Tu ma padać

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl
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Tagi:
IMGWpogodaburze
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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