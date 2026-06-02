Prognoza Prognoza zagrożeń IMGW. Tu aura w długi weekend nie dopisze Oprac. Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Początek długiego weekendu zapowiada się niespokojnie pod względem warunków atmosferycznych. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń na kolejne dni.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę

W środę alarmy pierwszego stopnia przed burzami mogą obowiązywać w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, lubuskim (w powiecie strzelecko-drezdeneckim), dolnośląskim (na wschodzie województwa), opolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na środę Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

W czwartek, czyli w Boże Ciało, synoptycy planują wydać żółte ostrzeżenia przed burzami w województwie warmińsko-mazurskim oraz w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na czwartek Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

Piątek w części kraju przyniesie kolejne burze. Żółte alarmy przed nimi spodziewane są w województwach: zachodniopomorskim, podlaskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami mogą natomiast obowiązywać w województwach: mazowieckim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, wielkopolskim (poza powiatami na zachodzie obszaru).

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na piątek Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

W sobotę żółte ostrzeżenia przed burzami mogą zostać wydane w województwie warmińsko-mazurskim.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na sobotę Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

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