Prognoza zagrożeń IMGW. Nad Polskę mają wrócić burze
Synoptycy IMGW wydali prognozę zagrożeń. Wtorek pod względem pogodowym powinien minąć dość spokojnie, ale w środę mogą pojawić się niebezpieczne zjawiska.
Prognoza zagrożeń IMGW na środę
Żółte alarmy przed burzami mogą obowiązywać w środę na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń IMGW
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
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