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Prognoza

Najpierw burze, potem powrót upału. Prognoza zagrożeń IMGW

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Burze, upał, gorąco
Prognoza pogody na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
IMGW wydał prognozę zagrożeń na kolejne dni. Meteorolodzy przewidują, że początek tygodnia w niektórych regionach będzie burzowy. Na horyzoncie widać też upały.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych na nadchodzące dni.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych IMGW na poniedziałek

Synoptycy mogą wydać pierwsze alarmy już w poniedziałek. Żółte ostrzeżenia przed burzami spodziewane są tego dnia w województwach: podlaskim, lubelskim i podkarpackim oraz wschodnich częściach województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na poniedziałek
Prognoza zagrożeń meteorologicznych na poniedziałek
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń meteorologicznych IMGW na wtorek

Również we wtorek miejscami spodziewane są wyładowania atmosferyczne. Alarmy pierwszego stopnia przed burzami mogą obowiązywać w województwach: lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim oraz w południowych i wschodnich powiatach woj. mazowieckiego.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na wtorek
Prognoza zagrożeń meteorologicznych na wtorek
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń meteorologicznych IMGW na środę

W środę żółte alarmy przed burzami mogą obowiązywać w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim oraz świętokrzyskim.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na środę
Prognoza zagrożeń meteorologicznych na środę
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń meteorologicznych IMGW na czwartek

Czwartek może wiązać się z powrotem upałów. Ostrzeżenia najniższego stopnia przed skwarem mogą obowiązywać na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na czwartek
Prognoza zagrożeń meteorologicznych na czwartek
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

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Tagi:
IMGWprognoza pogodyburzeUpał
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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