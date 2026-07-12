Najpierw burze, potem powrót upału. Prognoza zagrożeń IMGW
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych na nadchodzące dni.
Prognoza zagrożeń meteorologicznych IMGW na poniedziałek
Synoptycy mogą wydać pierwsze alarmy już w poniedziałek. Żółte ostrzeżenia przed burzami spodziewane są tego dnia w województwach: podlaskim, lubelskim i podkarpackim oraz wschodnich częściach województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego.
Prognoza zagrożeń meteorologicznych IMGW na wtorek
Również we wtorek miejscami spodziewane są wyładowania atmosferyczne. Alarmy pierwszego stopnia przed burzami mogą obowiązywać w województwach: lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim oraz w południowych i wschodnich powiatach woj. mazowieckiego.
Prognoza zagrożeń meteorologicznych IMGW na środę
W środę żółte alarmy przed burzami mogą obowiązywać w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim oraz świętokrzyskim.
Prognoza zagrożeń meteorologicznych IMGW na czwartek
Czwartek może wiązać się z powrotem upałów. Ostrzeżenia najniższego stopnia przed skwarem mogą obowiązywać na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.