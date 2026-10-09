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Gdzie jest nasze ciepło? "To zupełnie inny pogodowy świat"

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Gdzie jest nasze ciepło?
Gdzie jest nasze ciepło?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Z dnia na dzień w Polsce skończyło się babie lato. O ile w czwartek temperatura w wielu miejscach kraju przekroczyła 20 stopni, o tyle w piątek o takich wartościach na termometrach możemy jedynie pomarzyć. O tym, co się stało z naszym ciepłem i czy jeszcze do nas wróci, mówił synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

- To zupełnie inny pogodowy świat - takimi słowami rozpoczął Wasilewski swoją wypowiedź w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24. W ostatnich dwóch tygodniach cieszyliśmy się przyjemną temperaturą. Synoptyk pokazał mapę z temperaturą maksymalną w Polsce w czwartek.

- W tych dwóch miejscach, czyli Przemyślu i Tarnowie, wczoraj temperatura osiągnęła 25,3 stopnia. To było, z naciskiem na było, październikowe lato - powiedział Wasilewski.

Tam powędrowało nasze ciepło

Następnie synoptyk zaprezentował mapę Europy z anomalią temperatury w piątek. Polska razem ze Skandynawią są na niej zaznaczone na niebiesko.

- To nasze wczorajsze ciepło jest nad Bałkanami, jest u naszych wschodnich sąsiadów, nad Ukrainą i patrząc dalej - nad Rosją. Najwięcej tego ciepła od nas zostało jednak zepchnięte na południowy wschód, na Bałkany. Tam dzisiaj w wielu miejscach temperatura zbliży się do 30 stopni - mówił Wasilewski.

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Prezenter wyjaśnił, że za odejście ciepła z Polski odpowiada front atmosferyczny związany z niżem. Jego centrum znajduje się w piątek nad Szwecją i przesuwa się nad Bałtykiem. Front ciepły, dzięki któremu w czwartek było u nas przyjemnie, powędrował na północny wschód, przez co zaczęło płynąć do nas zimno z północy - miejscami w piątek będzie maksymalnie tylko 12 stopni Celsjusza.

Gdzie jest nasze ciepło?
Gdzie jest nasze ciepło?
Źródło zdjęcia: TVN24

Czy ciepło wróci?

Czy jest szansa na powrót ciepła w październiku? Według Wasilewskiego w najbliższych dniach nie ma na to szans - możemy liczyć na maksymalnie kilkanaście stopni na termometrach. Nie można jednak całkowicie tracić nadziei.

- Za tydzień, w połowie października, jest szansa na takie króciutkie ocieplenie i według niektórych modeli jest szansa na dotknięcie lub nawet przekroczenie na moment 20 stopni. (...) To będzie wspomnienie może nie lata, ale ciepłej jesieni - podsumował synoptyk.

Koniec babiego lata. Opowiada Tomasz Wasilewski
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognoza pogodyprognozaJesieńTomasz Wasilewski
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