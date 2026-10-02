Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Sąd nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie słów o radnych KO
Sąd nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie słów o radnych KO
Prognoza

Nad spokojnym dotąd Atlantykiem zaczną formować się niże. Zajrzą i do Polski

|
Jesień, mgła, mżawka
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W ostatnich dniach cieszyliśmy się przyjemnymi temperaturami i dużą ilością słońca. Taka aura wkrótce odejdzie jednak w niepamięć. Napłyną do nas wilgotniejsze masy, co oznacza więcej chmur i powrót opadów.

Przed nami stopniowa przebudowa pola barycznego. Blokada wyżowa zapewniająca nam w ostatnich dniach piękną, suchą i słoneczną aurę będzie słabnąć, jednocześnie odsuwając swoje centrum na południe w kierunku Rumunii. W sobotę nadal przeważać będzie napływ ciepłego i suchego powietrza z kierunków południowych, ale do północno-zachodniej części kraju napłynie nieco chłodniejsze i zdecydowanie wilgotniejsze powietrze polarne morskie.

Pierwszą oznaką wspomnianej przebudowy pola barycznego będzie przemieszczająca się w godzinach nocnych, wzdłuż północno-zachodniej części Polski, strefa mało aktywnego w opady frontu atmosferycznego, na której punktowo może pojawić się słaba mżawka. Strefa ta wprowadzi sporo wilgoci, co w warunkach osiadania powietrza w wyżu spowoduje wystąpienie licznych mgieł adwekcyjnych oraz towarzyszących im niskich chmur warstwowych stratus.

Pogoda na weekend

Sobota w północno-zachodniej części kraju będzie pochmurna. W pierwszej części dnia długo utrzymają się liczne gęste mgły i zamglenia oraz towarzyszące im niskie chmury, z których może padać słaba mżawka. W drugiej części dnia spodziewane są przejaśnienia. W pozostałej części kraju przez cały dzień ma być pogodnie - prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie. Jedynie nad ranem na południu możliwe będą lokalne, krótkotrwałe mgły.

W sobotę na termometrach pokaże się maksymalnie od 17-19 stopni Celsjusza na północy (lokalnie przy całkowitym zachmurzeniu temperatura wzrośnie tylko do 15-16 st. C) do 20-22 st. C w przeważającej części kraju. Na południu miejscami mogą być 23 st. C. W większości kraju wiatr będzie przeważnie słaby i zmienny, choć na wschodzie powieje przede wszystkim z południa.

W niedzielę początkowo w wielu miejscach pojawi się sporo niskich chmur oraz mgieł i zamgleń. W ciągu dnia prognozuje się więcej przejaśnień. Na północy mogą wystąpić słabe, śladowe opady deszczu. Pogodnie będzie jedynie na południowym wschodzie. Temperatura osiągnie maksymalnie od 17 st. C na Podlasiu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20-21, lokalnie 22 st. C na południu. Wiatr wiejący z kierunków zmiennych lub zachodu będzie słaby.

Klatka kluczowa-743679
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky

Napłynie wilgotniejsze powietrze

W kolejnych dniach redukcja blokady wyżowej otworzy drogę powrotną dla cyrkulacji zachodniej. Do środy będą napływać głównie łagodne, ale zdecydowanie wilgotniejsze masy powietrza polarnego morskiego z południowego zachodu i zachodu. Za sprawą wciąż wysokiego ciśnienia strefy frontowe przemieszczające się w naszym kierunku będą się szybko okludować, co przyniesie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego, a w północnej części kraju także słabe, przelotne opady deszczu.

Całkowita zmiana pogody nastąpi w drugiej części nadchodzącego tygodnia. Powróci wówczas cyrkulacja północno-zachodnia - nad spokojnym dotychczas północnym Atlantykiem będą się tworzyć aktywne niże, które przemieszczą się w naszym kierunku. Spływ chłodu będzie z kolei podtrzymywać rozbudowujący się stacjonarny Wyż Azorski. Od piątku czeka nas znaczne ochłodzenie - temperatura maksymalna spadnie do 10-15 st. C. Nad krajem zaczną się też przemieszczać aktywniejsze i bardziej rozległe strefy opadów.

Klatka kluczowa-743707
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę

Poniedziałek zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Na Pomorzu możliwy jest słaby deszcz do 1-2 litrów na metr kwadratowy. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 14-15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16-17 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C na południu. Wiatr z kierunków zachodnich będzie na ogół umiarkowany, ale na wybrzeżu - dość silny.

We wtorek w centrum i na południu będzie dość pogodnie - spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie. Na północy szykuje się pochmurny dzień z przejaśnieniami i okresami słabymi opadami deszczu rzędu 1-3 l/mkw. Temperatura wyniesie maksymalnie od 16 st. C na Podlasiu do 18-20 st. C w pozostałej części kraju. Powieje z zachodu, umiarkowanie na południu, dość silnie na północy.

W środę na południu i w centrum będzie pogodnie. Na północy prognozowane jest duże zachmurzenie, niewykluczone są tam słabe, przelotne opady deszczu do 1-2 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na północnym wschodzie do 20-21 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr z południowego zachodu i południa będzie słaby i umiarkowany.

Źródło: tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
prognozaprognoza pogodypogoda
Czytaj także:
Runął słynny most skalny
Do oceanu runął słynny łuk skalny
Świat
Zakwit glonów u wybrzeży Tajlandii
Woda zmieniła kolor na zielony. "Bałam się"
Świat
Ulewy w Hiszpanii
Leje od czwartku. Wydano ostrzeżenie przed "nadzwyczajnym zagrożeniem"
Świat
Przymrozki
Przymrozek na Mazowszu. Mapy pokazują, gdzie było najzimniej
Polska
Dokowanie do ISS
Rekordowo krótki lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną
Nauka
Powódź na Krecie
Załamanie pogody na greckiej wyspie. Jest ofiara śmiertelna
Świat
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Uwaga, gęste mgły. Tu mogą pojawić się alarmy
Prognoza
Lodowiec Gries w Szwajcarii
Tragiczny rok dla szwajcarskich lodowców. Tempo topnienia zdumiewa naukowców
Nauka
W Słowenii w październiku dalej panuje letnia pogoda
Letni sezon nadal trwa. Turyści wciąż kąpią się w morzu
Świat
Ratownicy szukają ofiar lawiny na szczycie Himlung Himal w Nepalu
Znaleźli kolejne ciała. Akcja poszukiwawcza trwa
Świat
Jesień, mgła, park
Letni antycyklon nabierze jesiennych cech. Prognoza pogody na weekend
Prognoza
Wezbrana rzeka Lez w Montpellier na południu Francji
Cztery trąby powietrzne i ulice pod wodą. Załamanie pogody we Francji
Świat
Satelita Swift (wizualizacja)
1,5-tonowy teleskop wejdzie w atmosferę Ziemi
Nauka
Białe koralowce
Problemy od Antarktydy po Bałtyk. "Najdotkliwsze ostrzeżenie przed głębokimi zmianami"
Nauka
Gary i Shaggy, koty z zespołem Marfana
U ludzi to rzadka choroba. Po raz pierwszy stwierdzono ją u kotów
Nauka
jesien termometr temperatura shutterstock_2649603975
Na horyzoncie widać konkretne ochłodzenie
Prognoza
Ren wysycha, Niemcy
Ren wysycha kolejny raz. "Jest zbyt płytko, nie będę płynął"
Świat
Skutki powodzi w mieście Montpellier
Potężne ulewy we Francji. Ranna 16-latka, ewakuacja 150 osób
Świat
Akcja ratunkowa z użyciem śmigłowca
Dramatyczna akcja ratunkowa na nagraniu
Świat
Wisła - wykres
82 tysiące dni z życia Wisły w Warszawie na jednym wykresie
Polska
Jarzębina - czy jest jadalna?
Jakie będą losy babiego lata? W prognozie widać fronty znad Atlantyku
Prognoza
Zwycięzca 12 edycji Tygodnia Grubego Niedźwiedzia - Backpack
Oto najgrubszy niedźwiedź na Alasce
Świat
Tłumy obserwujące rekina w Busan
"Naprawdę ma w sobie coś z gwiazdy". Rekin utknął w kanale i stał się celebrytą
Świat
Jezioro Gurudongmar w Himalajach
Są pomijane, a mogą pełnić kluczową rolę dla klimatu
Świat
Deszczowa aura we wtorek 29 września w Tokio
Rekordowy wrzesień. Takiej serii nie zanotowano od ponad wieku
Świat
Droga zalana przez opady związane z burzą Polo, Guaymas w Meksyku
Zniknął, ale wciąż niesie zagrożenie dla milionów ludzi
Świat
Zalane ulice Bangkoku, stolicy Tajlandii
Ponad 300 litrów deszczu w trzy dni. Paraliż na lotnisku
Świat
Dzwonnik nagoszyi (Procnias nudicollis)
Te ptaki są głośne jak młot pneumatyczny
Ciekawostki
Skorek pospolity, Forficula auricularia
Pasożyty każą im iść do wody. Jak to robią
Nauka
Niedziela chłodna, ale słoneczna
Babie lato w pełni. Nadciągają jednak ciemne chmury
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom