Prognoza Nad spokojnym dotąd Atlantykiem zaczną formować się niże. Zajrzą i do Polski Tomasz Wakszyński |

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Przed nami stopniowa przebudowa pola barycznego. Blokada wyżowa zapewniająca nam w ostatnich dniach piękną, suchą i słoneczną aurę będzie słabnąć, jednocześnie odsuwając swoje centrum na południe w kierunku Rumunii. W sobotę nadal przeważać będzie napływ ciepłego i suchego powietrza z kierunków południowych, ale do północno-zachodniej części kraju napłynie nieco chłodniejsze i zdecydowanie wilgotniejsze powietrze polarne morskie.

Pierwszą oznaką wspomnianej przebudowy pola barycznego będzie przemieszczająca się w godzinach nocnych, wzdłuż północno-zachodniej części Polski, strefa mało aktywnego w opady frontu atmosferycznego, na której punktowo może pojawić się słaba mżawka. Strefa ta wprowadzi sporo wilgoci, co w warunkach osiadania powietrza w wyżu spowoduje wystąpienie licznych mgieł adwekcyjnych oraz towarzyszących im niskich chmur warstwowych stratus.

Pogoda na weekend

Sobota w północno-zachodniej części kraju będzie pochmurna. W pierwszej części dnia długo utrzymają się liczne gęste mgły i zamglenia oraz towarzyszące im niskie chmury, z których może padać słaba mżawka. W drugiej części dnia spodziewane są przejaśnienia. W pozostałej części kraju przez cały dzień ma być pogodnie - prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie. Jedynie nad ranem na południu możliwe będą lokalne, krótkotrwałe mgły.

W sobotę na termometrach pokaże się maksymalnie od 17-19 stopni Celsjusza na północy (lokalnie przy całkowitym zachmurzeniu temperatura wzrośnie tylko do 15-16 st. C) do 20-22 st. C w przeważającej części kraju. Na południu miejscami mogą być 23 st. C. W większości kraju wiatr będzie przeważnie słaby i zmienny, choć na wschodzie powieje przede wszystkim z południa.

W niedzielę początkowo w wielu miejscach pojawi się sporo niskich chmur oraz mgieł i zamgleń. W ciągu dnia prognozuje się więcej przejaśnień. Na północy mogą wystąpić słabe, śladowe opady deszczu. Pogodnie będzie jedynie na południowym wschodzie. Temperatura osiągnie maksymalnie od 17 st. C na Podlasiu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20-21, lokalnie 22 st. C na południu. Wiatr wiejący z kierunków zmiennych lub zachodu będzie słaby.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky

Napłynie wilgotniejsze powietrze

W kolejnych dniach redukcja blokady wyżowej otworzy drogę powrotną dla cyrkulacji zachodniej. Do środy będą napływać głównie łagodne, ale zdecydowanie wilgotniejsze masy powietrza polarnego morskiego z południowego zachodu i zachodu. Za sprawą wciąż wysokiego ciśnienia strefy frontowe przemieszczające się w naszym kierunku będą się szybko okludować, co przyniesie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego, a w północnej części kraju także słabe, przelotne opady deszczu.

Całkowita zmiana pogody nastąpi w drugiej części nadchodzącego tygodnia. Powróci wówczas cyrkulacja północno-zachodnia - nad spokojnym dotychczas północnym Atlantykiem będą się tworzyć aktywne niże, które przemieszczą się w naszym kierunku. Spływ chłodu będzie z kolei podtrzymywać rozbudowujący się stacjonarny Wyż Azorski. Od piątku czeka nas znaczne ochłodzenie - temperatura maksymalna spadnie do 10-15 st. C. Nad krajem zaczną się też przemieszczać aktywniejsze i bardziej rozległe strefy opadów.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę

Poniedziałek zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Na Pomorzu możliwy jest słaby deszcz do 1-2 litrów na metr kwadratowy. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 14-15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16-17 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C na południu. Wiatr z kierunków zachodnich będzie na ogół umiarkowany, ale na wybrzeżu - dość silny.

We wtorek w centrum i na południu będzie dość pogodnie - spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie. Na północy szykuje się pochmurny dzień z przejaśnieniami i okresami słabymi opadami deszczu rzędu 1-3 l/mkw. Temperatura wyniesie maksymalnie od 16 st. C na Podlasiu do 18-20 st. C w pozostałej części kraju. Powieje z zachodu, umiarkowanie na południu, dość silnie na północy.

W środę na południu i w centrum będzie pogodnie. Na północy prognozowane jest duże zachmurzenie, niewykluczone są tam słabe, przelotne opady deszczu do 1-2 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na północnym wschodzie do 20-21 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr z południowego zachodu i południa będzie słaby i umiarkowany.