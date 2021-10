Prognoza pogody na Wszystkich Świętych. Wstępne przewidywania IMGW

Ze wstępnej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opartej na najnowszej aktualizacji modelu WRF-GFS Medium-Range Forecast wynika, że 31 października nad ranem termometry pokażą 6-7 stopni Celsjusza na zachodzie i miejscami w centrum kraju. W pozostałych regionach temperatura będzie oscylować wokół 3-4 st. C. W ciągu dnia zrobi się cieplej, miejscami na termometrach możemy zobaczyć nawet 9 st. C. Opady deszczu pojawią się od rana, wystąpią na północy, częściowo w centrum i na południu kraju.

Prognoza pogody na Wszystkich Świętych

W dniu Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada, będzie chłodno. Nad ranem na północnym wschodzie kraju temperatura może spaść do -2 st. C W górach będzie jeszcze zimniej. Termometry pokażą maksymalnie od -2 do 6 st. C. Deszcz może wystąpić do godziny 12, ale tylko na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Po południu opady będą występowały już tylko na krańcach południowo-wschodnich.