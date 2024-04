Pogoda na majówkę. Czy ciepło zdąży wrócić?

Jaka pogoda będzie w majówkę 2024? To pytanie, które wielu z nas zadaje sobie coraz częściej, tym bardziej że długi majowy weekend w tym roku dla niektórych może potrwać nawet ponad tydzień. Czy będzie ciepło? Sprawdź wstępną prognozę, przygotowaną przez synoptyk tvnmeteo.pl Arletę Unton-Pyziołek.

Wyczekiwane zmiany w pogodzie zajdą już w nadchodzący weekend. Przeszywający chłód zacznie opuszczać Polskę.

- Osłabną układy niżowe znad północnej Europy i wyż znad zachodniej części kontynentu. Pierwsze skrzypce zaczną grać niże znad zachodniej południowo-wschodniej Europy oraz wyż z centrum ulokowanym nad północnymi regionami kontynentu. To oznacza koniec cyrkulacji powietrza z północy i napływ łagodniejszych mas powietrza z południa - mówi synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Obecne prognozy pokazują pierwszą porcję ciepła w niedzielę. Temperatura na wysokości 1,5 kilometra ma wzrosnąć do 5 stopni Celsjusza, co oznacza przy ziemi wzrost temperatury do około 18-20 stopni. Takie wartości termometry pokażą na południu i południowym zachodzie kraju.

Ciepło prognozowane w Europie 28 kwietnia wetter3,de

Pogoda na majówkę 2024

- Na przełomie kwietnia i maja ciepło z południa utrzyma się przez kilka dni. Nie będzie to napływ silny, choć powietrze to będzie pochodzić z północnej Afryki. Straci ono wiele z południowego temperamentu nad Morzem Śródziemnym - zaznacza synoptyk.

Od wtorku, 30 kwietnia, do czwartku, 2 maja, temperatura może wzrastać do 20-23 st. C w południowych, zachodnich i środkowych regionach Polski. Temu wiosennemu ociepleniu towarzyszyć mają przelotne opady deszczu oraz burze o umiarkowanej sile.

Prognozowana temperatura maksymalna 30 kwietnia wetter3.de

Ciepło prognozowane w Europie 30 kwietnia wetter3.de

Gorsza pogoda na końcu długiego weekendu

Jednak 3 maja aura może się zmienić. - Chłód z północy spróbuje szturmować naszą część kontynentu, za sprawą wiru niżowego znad Skandynawii. Może skutecznie popsuć pogodę, gdyż w wyliczeniach modeli widać zarówno wkraczającą od północy konkretną strefę opadów deszczu, jak i ochłodzenie - wyjaśnia nasza synoptyk.

Na północy kraju temperatura może wzrastać do zaledwie 12-13 st. C, a na pozostałym obszarze Polski przekroczy 15 st. C.

Prognozowana temperatura maksymalna 3 maja wetter3.de

Później bastionem ciepła z temperaturą usiłującą wzrosnąć do 18-20 stopni mają być tylko krańce południowe Polski, a w pozostałej części kraju masy polarnego powietrza mają nieść wzrost temperatury do zaledwie 10-16 stopni - zapowiada Unton-Pyziołek.

Wraz z ochłodzeniem nad Polską od piątku do niedzieli (3-5 maja) będą przechodzić przelotne opady deszczu i burze. Nocami będzie chłodno, ale przymrozki nie powinny się pojawiać.

Autorka/Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl