Prognoza pogody na maj - sierpień 2023. Eksperymentalna prognoza długoterminowa na wiosnę i lato

Jaka będzie końcówka wiosny i początek lata w Polsce? Co czeka nas przez następne miesiące w pogodzie? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przygotował wstępne przewidywania na maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2023. Sprawdź długoterminową prognozę pogody.

Prognoza IMGW na maj 2023

Prognoza IMGW na czerwiec 2023

Prognoza IMGW na lipiec 2023

Z wyliczeń meteorologów IMGW wynika, że w lipcu 2023 średnia temperatura w całym kraju ma przekraczać średnią wieloletnią. Jeśli chodzi o opady, to miesięczna suma powinna zawrzeć się poniżej normy. Tylko na północy może uplasować się w granicach średniej wieloletniej.

Prognoza IMGW na sierpień 2023

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" oraz "w normie"

Jak tłumaczy IMGW, średnią miesięczną temperaturę powietrza i miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się, biorąc pod uwagę normę wieloletnią z okresu obejmującego lata 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury lub miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej. 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę bądź sumę opadów "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych "powyżej normy".

Jak to rozumieć? Gdy w prognozie czytamy, że przewidywana przez IMGW średnia temperatura lub suma opadów jest: - powyżej normy - można zakładać, że miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020 (tych, które znalazły się w kategoriach "w normie" oraz "poniżej normy"),

- w normie - można przewidywać, że miesiąc będzie podobny do typowych 10 tych samych miesięcy obserwowanych w latach 1991-2020,

- poniżej normy - można uznać, że miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020 (tych, które znalazły się w kategoriach "powyżej normy" oraz "w normie").

Jak interpretować pojęcia "powyżej normy" i "poniżej normy" w prognozach maj-sierpień

Prognoza średniej temperatury powietrza "powyżej normy" nie jest równoznaczna z tym, że występować będą np. dni z temperaturą maksymalną powyżej 30 st. C, a prognoza "poniżej normy" np. dni z temperaturą minimalną poniżej 10 st. C.

Jednocześnie prognoza średniej temperatury "poniżej normy" nie wyklucza pojawienia się dni z temperaturą maksymalną powyżej 30 st. C, a prognoza "powyżej normy" dni z temperaturą minimalną poniżej 10 st. C.

Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognoza sumy opadów "powyżej normy" nie oznacza, że zdarzać się będą intensywne opady deszczu lub śniegu, równocześnie prognoza "poniżej normy" nie odrzuca możliwości wystąpienia takich zjawisk. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).