To, co dzieje się w pogodzie w Polsce, "zdarza się raz na 20 lat". Co dalej z jesienią?

Ciepło nas nie opuści

Co więcej, także październik ma przynieść temperaturę przekraczającą normę, czyli średnie wartości temperatury z ostatnich 30 lat. Jak dodał rzecznik IMGW, niewykluczone, że w Poznaniu, Gdańsku i Białymstoku termometry będą pokazywać 22 stopnie, a jeszcze cieplej może być we Wrocławiu (25 st. C) czy w Warszawie (24 st. C).