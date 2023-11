Pogoda na Zaduszki. Wysoka temperatura i silny wiatr

Czwartek 2.11 przyniesie pogodną aurę. W drugiej części dnia w zachodnich regionach zachmurzenie wzrośnie, ale opady deszczu nie są przewidywane. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14-15 st. C w środkowej Polsce, do 16-17 st. C na południu. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego powieje umiarkowanie i porywiście, rozpędzając się do 40-60 kilometrów na godzinę, a w górach będzie jeszcze silniejszy i osiągnie do 60-80 km/h.