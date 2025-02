Zimowe zagrożenia nas nie opuszczą. Gdzie będzie groźnie?

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Miejscami w dolinach górskich prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16 do -12 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna w dzień sięgnie od -1 do 2 st. C. Wiatr będzie rozpędzał się średnio do 5-10 kilometrów na godzinę.