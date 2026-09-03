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Prognoza

Nadchodzą burze i wichury. Prognoza zagrożeń IMGW

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Burza
Prognoza pogody na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada pogorszenie pogody. W piątek i sobotę spodziewane są burze i silne podmuchy wiatru. Sprawdź, gdzie przygotować się na niebezpieczną aurę.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych na kolejne dni. W piątek i sobotę zagrożeniem mają być burze i silny wiatr.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

W piątek w części kraju mogą pojawić się ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Żółte alarmy mają obowiązywać w województwach mazowieckim i podlaskim.

Tego samego dnia mogą zostać wydane alarmy pierwszego stopnia przed burzami. Synoptycy zapowiadają żółte ostrzeżenia w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Gdańsk, gdańskim, nowodworskim;
  • wielkopolskim;
  • lubuskim;
  • dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, bolesławieckim, polkowickim, głogowskim, lubińskim, górowskim, wołowskim, trzebnickim, milickim, oleśnickim, średzkim, legnickim, Legnica, jaworskim, złotoryjskim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, dzierżoniowskim, ząbkowickim, kłodzkim.
Prognoza zagrożeń meteorologicznych na piątek
Prognoza zagrożeń meteorologicznych na piątek
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

Pogoda ma być groźna także w sobotę. Zgodnie z prognozą IMGW ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami mogą zostać wydane w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.

W części kraju wciąż zagrożeniem ma być silny wiatr. Synoptycy planują ostrzegać przed niebezpiecznymi porywami w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, bytowskim, lęborskim, kartuskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskim, nowodworskim, malborskim, sztumskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • mazowieckim;
  • podlaskim;
  • wielkopolskim;
  • lubuskim.
Prognoza zagrożeń meteorologicznych na sobotę
Prognoza zagrożeń meteorologicznych na sobotę
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Według IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych, możliwe zagrożenie życia. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Źródło: IMGW
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Tagi:
prognozaIMGWburzewiatr
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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