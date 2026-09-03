Nadchodzą burze i wichury. Prognoza zagrożeń IMGW

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych na kolejne dni. W piątek i sobotę zagrożeniem mają być burze i silny wiatr.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

W piątek w części kraju mogą pojawić się ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Żółte alarmy mają obowiązywać w województwach mazowieckim i podlaskim.

Tego samego dnia mogą zostać wydane alarmy pierwszego stopnia przed burzami. Synoptycy zapowiadają żółte ostrzeżenia w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

pomorskim , w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Gdańsk, gdańskim, nowodworskim;

wielkopolskim ;

lubuskim ;

dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, bolesławieckim, polkowickim, głogowskim, lubińskim, górowskim, wołowskim, trzebnickim, milickim, oleśnickim, średzkim, legnickim, Legnica, jaworskim, złotoryjskim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, dzierżoniowskim, ząbkowickim, kłodzkim.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na piątek Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

Pogoda ma być groźna także w sobotę. Zgodnie z prognozą IMGW ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami mogą zostać wydane w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.

W części kraju wciąż zagrożeniem ma być silny wiatr. Synoptycy planują ostrzegać przed niebezpiecznymi porywami w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

pomorskim , w powiatach: słupskim, Słupsk, bytowskim, lęborskim, kartuskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskim, nowodworskim, malborskim, sztumskim;

warmińsko-mazurskim ;

mazowieckim ;

podlaskim ;

wielkopolskim ;

lubuskim.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na sobotę Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Według IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych, możliwe zagrożenie życia. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.