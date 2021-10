Prognoza na Wszystkich Świętych. Nadciągnie niż znad Morza Północnego

Na koniec października synoptycy zapowiadają pogodę z dużą ilością słońca i dość wysoką temperaturą, wiatr będzie jednak mocno się rozpędzał. Zmiany zajdą we Wszystkich Świętych, kiedy do Polski wkroczy front atmosferyczny, przynosząc opady deszczu. Na początku listopada także zacznie robić się chłodniej.

Polska znajdzie się pod wpływem rozległego wyżu z kilkoma centrami, rozciągającego się od Azorów po Morze Czarne i Rosję. Tylko północne regiony kraju pozostaną na skraju pochmurnego niżu z ciepłym frontem atmosferycznym. Z południa będzie napływać ciepłe powietrze.

Centrum wyżu mające dla nas największe znaczenie ulokuje się w ciągu kolejnych dni najpierw nad Bałkanami, później nad wschodnią Europą. W tym czasie rozwinie się potężny wir powietrza nad Atlantykiem. Polska znajdzie się pomiędzy tymi układami, które zaciągać będą z południa łagodne masy powietrza. W ostatnie dni października czeka nas pogoda przyjemna, choć wietrzna - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Temperatura nawet do 18 stopni, porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę

W środę na południu kraju będzie słonecznie, a poza tym czeka nas pochmurna aura z rozpogodzeniami. Na Wybrzeżu i Kaszubach pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki - ich suma nie powinna przekroczyć 2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę, a na północy do 70 km/h.

Czwartek zapowiada się pogodnie, jedynie w północnych regionach będzie więcej chmur. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na północnym wschodzie, prez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunku południowego i zachodniego, słabo i umiarkowanie.

Na piątek synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna sięgnie od 15 st. C na północy, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę czeka nas na ogół małe zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Pomorzu, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50 km/h.

Drugiego dnia weekendu zachmurzenie małe i umiarkowane w zachodnich regionach będzie wzrastać do dużego. Na Pomorzu wystąpią słabe opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowy, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50-80 km/h.

Prognoza pogody na Wszystkich Świętych

1 listopada Polska ma się znaleźć pod wpływem niżu znad Morza Północnego, w strefie frontu atmosferycznego przemieszczającego się z zachodu na wschód. Nadal pozostanie jednak w przyjemnej, dość ciepłej masie powietrza, dopiero we wtorek z północy popłyną chłodne masy.

We Wszystkich Świętych z zachodu na wschód będą przemieszczać się przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Rano temperatura minimalna sięgnie od 5 st. C na północnym wschodzie, przez 7 st. C w centrum, do 11 st. C na Ziemi Lubuskiej. W najcieplejszym momencie na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Warmii, przez 14 w centralnej części kraju, do 17 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Na północy kraju w porywach osiągnie prędkość do 50 km/h.

We wtorek, 2 listopada, mieszkańcy wschodnich i południowo-wschodnich regionów mogą spodziewać się opadów deszczu lub mżawki do 5-10 l/mkw. W godzinach porannych termometry pokażą minimalnie od 4 st. C na Pomorzu, przez 7 st. C w centrum do 9 st. C na południu. W najcieplejszej chwili dnia temperatura wyniesie natomiast od 11 st. C na Podkarpaciu, przez 12 st. C w centrum, do 14 st. C. na Dolnym Śląsku. Z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie.

