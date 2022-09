Zmiana pogody na horyzoncie

Po weekendzie temperatura w niektórych regionach kraju sięgnie w najcieplejszej chwili dnia zaledwie 16 stopni Celsjusza. Wyraźnie cieplej w całej Polsce zrobi się w drugiej połowie następnego tygodnia i wówczas wszędzie temperatura przekroczy 20 stopni. Razem z tym mogą wrócić burze.

Nadchodzącej doby Polska będzie w dalszym ciągu pod wpływem stabilnego wyżu Quintin z centrum nad Skandynawią i Morzem Norweskim. Z północy Europy napływać będzie chłodna masa powietrza polarnego morskiego o równowadze chwiejnej. Jedynie nad południowe regiony Polski napłynie cieplejsze powietrza z zachodniej części kontynentu - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Niedziela w północnych regionach upłynie z bezchmurnym niebem bądź małym zachmurzeniem. Im dalej na południe, tym zachmurzenie będzie wzrastać do umiarkowanego i dużego. W południowych regionach lokalnie możliwe są słabe i przelotne opady deszczu o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-19 stopni Celsjusza w Suwałkach i Białymstoku do 22-23 st. C we Wrocławiu i Zielonej Górze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

Prognoza pogody na następne dni

Na poniedziałek prognozowana jest na ogół pogodna, a wręcz słoneczna aura. Jedynie na północy kraju zachmurzenie przejściowo okaże się większe i wystąpią tam słabe przelotne opady deszczu. Nie spadnie więcej niż do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 16-17 st. C na północnym wschodzie do 22-23 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni wiatr.

We wtorek zachmurzenie będzie od małego na północy do umiarkowanego i przejściowo dużego na południu kraju, gdzie może słabo przelotnie popadać do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 17 st. C w rejonie Suwałk do 23 st. C w Rzeszowie. Wiatr powieje z kierunku północno-wschodniego, ze słabą i umiarkowaną siłą.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Środa zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18-19 st. C w rejonie Suwałk do 21-22 st. C na pozostałym obszarze kraju. Będzie wiać słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Ocieplenie i burze

Czwartek we wschodnich regionach przyniesie pogodną aurę. Od zachodu będzie następować wzrost zachmurzenia do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 20-21 st. C w rejonie Suwałk do 24-26 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, skręcający na zachodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl