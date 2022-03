Wyż słabnie. Co czeka nas w pogodzie do końca tygodnia

W ciągu pierwszych dni marca przewaga chmur nad słońcem wzrośnie. Pojawią się opady śniegu i deszczu ze śniegiem, choć o słabym natężeniu. Najchłodniejszy podczas tego tygodnia będzie weekend.

Pogodę w Polsce w ciągu najbliższej doby kształtować będzie słabnący układ wysokiego ciśnienia z centrum nad naszym krajem. Pod koniec dnia na Wybrzeżu zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki związanej z niżem znad Skandynawii ze strefą frontu okluzji - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Jeszcze w ciągu nocy do Polski napływać będzie chłodne, suche kontynentalne powietrze ze wschodu Europy, dlatego pojawią się liczne rozpogodzenia oraz mróz. W ciągu dnia natomiast powietrze to odsunie się na wschód, a do naszego kraju z północnego zachodu napłynie wilgotna masa powietrza polarnego morskiego.

Prognoza pogody na środę

Środa na przeważającym obszarze Polski okaże się pogodna. Jedynie na wschodzie i południowym wschodzie oraz wieczorem na północy kraju zachmurzenie wzrośnie do dużego, miejscami całkowitego, jednak wciąż nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza na wschodzie do 5-6 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.

Słabo popada śnieg i deszcz ze śniegiem

Czwartek przyniesie duże zachmurzenie, ale będą pojawiać się rozpogodzenia. W niektórych miejscach, zwłaszcza w północnej połowie kraju, jest ryzyko słabych opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. Opady będą jednak wręcz symboliczne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3-4 st. C na wschodzie do 5-7 st. C na zachodzie kraju. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr.

W piątek również czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz lokalnymi, słabymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura sięgnie maksymalnie od 3-4 st. C na wschodzie do 4-6 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach Ventusky.com

Prognoza pogody na weekend

Sobota zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami, zwłaszcza na północy i w centrum kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 2-3 st. C na wschodzie i w centrum do 4-5 st. C na zachodzie. Z kierunku północno-wschodniego wiatr powieje ze słabą siłą.

Na drugi dzień weekendu synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 2-4 st. C w Suwałkach i Lublinie do 5-6 st. C we Wrocławiu i Szczecinie. Będzie wiać słaby, północno-wschodni wiatr.

Prognozowane opady w najbliższych dniach Ventusky.com

