Będziemy między wyżem a niżem. Pogoda będzie zróżnicowana

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

W nocy z niedzieli na poniedziałek wciąż mocno zaznaczony klin wyżu znad Atlantyku przyniesie liczne rozpogodzenia na zachodzie i północy kraju. Lokalnie na Warmii, Mazurach i Podlasiu rozwiną się mgły, ograniczające widzialność do 200-600 metrów. Jednocześnie południowo-wschodnia Polska pozostanie w zasięgu niżu znad Morza Czarnego, z którym związane będzie duże i całkowite zachmurzenie, miejscami niosące słabe opady deszczu rzędu 1-2 litrów na metr kwadratowy. W Tatrach dosypie śniegu - od dwóch do 10 centymetrów. Powieje słabo i umiarkowanie - na wschodzie z północnego zachodu, a na zachodzie z południowego zachodu.

W poniedziałek klin wyżu osłabnie na korzyść zatoki niskiego ciśnienia znad Morza Norweskiego, z którą będzie związana strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Wkraczając nad ranem od zachodu, przyniesie ona wzrost zachmurzenia oraz na ogół słabe, przelotne opady deszczu do 1-5 l/mkw. W tym samym czasie południowo-wschodnia Polska wciąż pozostanie w zasięgu niżu znad Morza Czarnego z opadami deszczu, które będą jednak stopniowo zanikać. Wiatr, wiejący z tych samych kierunków co w nocy, może powiać nieco silniej, w porywach do 40-50 kilometrów na godzinę.

W kolejnych dniach pogodę nadal będzie kształtować przede wszystkim klin wyżu znad Europy Zachodniej i Atlantyku. Jednocześnie na wschodzie, a zwłaszcza na południowym wschodzie, zacznie się zaznaczać wpływ śródziemnomorskiego niżu. Układ będzie dostarczał w ten rejon Polski kolejne "porcje" chmur oraz opadów deszczu, a w wyższych partiach gór - również śniegu. Od połowy tygodnia w Polsce zachodniej i północnej nastąpi przewaga pogodnej aury, natomiast na południowym wschodzie wystąpi zdecydowanie więcej chmur i opady deszczu.

We wtorek zapanuje duże i całkowite zachmurzenie, ale pojawią się przejaśnienia, a lokalnie - nawet rozpogodzenia. Na zachodzie i miejscami na wschodzie wystąpią słabe, przelotne opady deszczu rzędu 1-5 l/mkw. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu.

W środę na zachodzie i północy będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze kraju zaznaczy się duże i całkowite zachmurzenie, które na południowym wschodzie przyniesie słabe i umiarkowane (5-10 l/mkw.) opady deszczu, a w górach - śnieg. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Czwartek na zachodzie i północy także zapowiada się pogodnie, za to na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie. Na południowym wschodzie słabo popada deszcz, a w górach - śnieg. Powieje umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

W piątek prognozowana jest na ogół pogodna aura - słaby deszcz możliwy jest jedynie w rejonie Pomorza Zachodniego. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z północnego zachodu.