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Prognoza

Pogoda na drugą połowę sierpnia. "Modele dają nam wyraźny sygnał"

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skumulowane opady do 29 sieprnia
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: tropicaltidbits.com/GFS
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Jaka będzie druga połowa sierpnia? Najnowsze prognozy wskazują na to, że fale upału raczej nie powinny nam już doskwierać. Mają pojawić się jednak opady deszczu, które miejscami mogą być obfite. Nasza synoptyk sprawdziła, co widać w modelach meteorologicznych do końca wakacji.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, po obecnej fali upałów, prawdopodobnie już ostatniej, która z taką siłą obejmie cały kraj, czekają nas ulewy. Jedynie w okolicach 25 sierpnia możliwe jest jeszcze wdarcie się upału na chwilę. Jednak, jak wynika z najnowszych wyliczeń modeli GFS i ECMWF, do głosu dojdą dwa kluczowe czynniki pogodotwórcze: rozległa zatoka chłodu nad Atlantykiem oraz silnie nagrzane wody Morza Śródziemnego.

Pogoda na drugą połowę sierpnia. Tu może silnie padać

- Przemieszczające się fronty chłodne będą ulegać zafalowaniom, szczególnie w rejonie Alp, północnych Włoch i Adriatyku. Uwolnione na południu potężne zasoby wilgoci i ciepła doprowadzą do rozwoju zasobnych w opady układów niżowych - dodała synoptyk. Zgodnie z prognozami, będą one wędrować dwoma głównymi szlakami: zachodnim, w kierunku Sudetów oraz dorzeczy Łaby i Odry, a także wschodnim - w stronę Karpat i dorzecza górnej Wisły. Obfite opady mają pojawić się w Austrii i Czechach.

Według najnowszych aktualizacji modelu GFS, skumulowane sumy opadów w okresie od 16 do 29 sierpnia mogą wynieść około 150-170 litrów wody na metr kwadratowy. Prognozy ekstremalne dotyczą Sudetów, a dokładniej Karkonoszy i Masywu Śnieżnika.

- Wartości te mogą jeszcze ulec zmianie, ale modele dają nam wyraźny sygnał, że przed nami bardzo dynamiczna sytuacja uderzająca w regiony, które są naturalnie nieprzystosowane do odprowadzania tak dużych mas opadowych. Góry oraz strome zlewnie górskich rzek to gotowy przepis na błyskawiczne wezbrania i podtopienia w dolinach czy kotlinach - przyznała Unton-Pyziołek.

Skumulowane opady do 29 sieprnia
Skumulowane opady do 29 sieprnia
Źródło zdjęcia: tropicaltidbits.com/GFS

Jak dodała nasza synoptyk, końcówka wakacji upłynąć ma w Polsce pod znakiem rozległego obszaru obniżonego ciśnienia, rozciągającego się od Włoch, przez Bałkany, aż po Finlandię. Silne kontrasty termiczne między masami powietrza napływającymi z południa i z zachodu mają doprowadzić do sformowania się aktywnej strefy ścierania bezpośrednio nad Polską.

Bruzda niżowa w trzeciej dekadzie sierpnia od Włoch po Finlandię
Bruzda niżowa w trzeciej dekadzie sierpnia od Włoch po Finlandię
Źródło zdjęcia: tropicaltidbits.com
Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogoda
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
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