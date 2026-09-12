Ciepło może dotrzeć do Polski autostradą. Pogoda na wrzesień

W piątek 11 września o poranku temperatura miejscami spadła w Polsce poniżej 5 st. C, a w ciągu dnia termometry na południu kraju nie zdołały pokazać więcej niż 12 st. C. Doszło tam do zderzenia chłodu z północy z deszczami niesionymi z południa przez niż śródziemnomorski. Takich incydentów będzie w kolejnych tygodniach przybywać.
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