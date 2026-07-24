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Hiszpański upał i gwałtowne zjawiska. Co pokazują modele na sierpień

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Ciepły sierpień według rosyjskiego INM. Silne odchylenie temperatury średniej sierpnia powyżej normy na południu Polski
Ciepły sierpień według rosyjskiego INM. Silne odchylenie temperatury średniej sierpnia powyżej normy na południu Polski
Źródło zdj. gł.: WMO
Słońce i chmury, upał i chłód malują oblicze polskiego lipca. Tegoroczny miał być suchy i upalny, a okazał się kapryśny i pełen kontrastów - zupełnie jak za dawnych lat. Dlatego w sobotę 18 lipca, czekając na Polach Grunwaldu na rozpoczęcie rekonstrukcji bitwy z 1410 roku, z niepokojem obserwowałam zdjęcia satelitarne i radary opadowe. Artykuł dostępny w subskrypcji

Czy ulewa ustąpi, gdy wojska króla Władysława Jagiełły i zakonu krzyżackiego ponownie staną naprzeciw siebie? - zastanawiały się tysiące ludzi zgromadzonych wokół, przywiedzionych magią miejsca i zarażonych pasją przez bractwa rycerskie. Gdy wpatrywaliśmy się w stalowe niebo nad obozowiskami, jeden z rekonstruktorów na nasze pełne emocji komentarze odpowiedział ze spokojem: "Oddajemy się pod opiekę Najświętszej Panienki…". W jednej chwili ciężkie chmury, ulewa i chłód przestały mieć znaczenie. Liczyła się tylko niezwykła aura roztoczona przez człowieka tak oddanego kultywowaniu etosu dawnego rycerstwa.

Polski lipiec wyzwala wiele emocji, bywa pogodowo trudny, ze skrajnymi wartościami temperatury i gwałtownymi zjawiskami. Latem 1410 roku aura także była wymagająca. Z zachowanej relacji "Cronica conflictus…", spisanej na przełomie 1410 i 1411 roku przez naocznego świadka z otoczenia Jagiełły, wyłania się obraz niezwykłego splotu nawałnic i upału. W nocy z 14 na 15 lipca było niespokojnie, bo podobnie jak w dniu tegorocznej rekonstrukcji nad obozami przetoczył się front. Kronikarze wspominali o pochmurnym i wietrznym poranku, ale gdy tylko rano zza chmur wyjrzało słońce, parne powietrze zaczęło gęstnieć.

Jagiełło opóźniał starcie aż do południa, chroniąc wojska polsko-litewskie w cieniu, gdy odziane w zbroje rycerstwo zakonne tkwiło przez wiele godzin na otwartym polu. Skwar doprowadził do wyczerpania Krzyżaków i ich koni bojowych. Schnąca, tratowana tysiącami kopyt ziemia otuliła walczących tumanami kurzu, a ich zdolność poruszania się i swobodnego oddychania była już mocno ograniczona przez pancerze i zamknięte zasłony hełmów. Ciężkozbrojne rycerstwo polskie i zakonne musiało wykazać się nadludzką siłą na polu walki.

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Tagi:
latoprognozaprognoza pogodypogoda
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
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