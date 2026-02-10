Logo TVN24
Prognoza

Prognoza długoterminowa na marzec, kwiecień, maj i czerwiec. Jaka będzie wiosna 2026?

Wiosenna aura
Pogoda na jutro
Pogoda w Polsce. IMGW opublikował długoterminową, eksperymentalną prognozę pogody na marzec, kwiecień, maj i czerwiec. Sprawdź, co według synoptyków ma przynieść wiosna 2026.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił eksperymentalną prognozę długoterminową na nadchodzące miesiące. Synoptycy przeanalizowali dane dotyczące temperatury i opadów.

Prognoza długoterminowa na marzec 2026

W nadchodzącym miesiącu na przeważającym obszarze kraju temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować poniżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Wyjątek stanowią regiony południowe, gdzie temperatura ma oscylować w zakresie normy. Pod względem miesięcznej sumy opadów marzec ma nie odbiegać od normy.

Eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury na marzec
Eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury na marzec
Źródło: IMGW
Eksperymentalna prognoza długoterminowa opadów na marzec
Eksperymentalna prognoza długoterminowa opadów na marzec
Źródło: IMGW

Prognoza długoterminowa na kwiecień 2026

Według prognozy IMGW w kwietniu na terenie całego kraju zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będą zawierać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury na kwiecień
Eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury na kwiecień
Źródło: IMGW
Eksperymentalna prognoza długoterminowa opadów na kwiecień
Eksperymentalna prognoza długoterminowa opadów na kwiecień
Źródło: IMGW

Prognoza długoterminowa na maj 2026

W maju również zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych w Polsce najprawdopodobniej będą zawierać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury na maj
Eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury na maj
Źródło: IMGW
Eksperymentalna prognoza długoterminowa opadów na maj
Eksperymentalna prognoza długoterminowa opadów na maj
Źródło: IMGW

Prognoza długoterminowa na czerwiec 2026

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w czerwcu (podobnie, jak w kwietniu i maju) średnia miesięczna temperatura powietrza oraz miesięczna suma opadów atmosferycznych prawdopodobnie będą zawierać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury na czerwiec
Eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury na czerwiec
Źródło: IMGW
Eksperymentalna prognoza długoterminowa opadów na czerwiec
Eksperymentalna prognoza długoterminowa opadów na czerwiec
Źródło: IMGW

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"

W IMGW-PIB oraz w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę bądź sumę opadów dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do tak zwanej normy z wielolecia. Obecnie jako odniesienie wykorzystywane są wartości z okresu 1991-2020.

Wartości średniej miesięcznej temperatury lub miesięcznej sumy opadów z tego okresu sortowane są od najniższej do najwyższej. 10 najniższych wartości wyznacza temperaturę lub opady w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych - "powyżej normy".

W przypadku klasy "powyżej normy" możemy zakładać, że miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry od co najmniej kilkudziesięciu obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020. W przypadku określenia "poniżej normy" miesiąc będzie chłodniejszy lub suchszy, natomiast "w normie", czyli podobny do średnich 10 miesięcy z okresu porównawczego.

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:

  • powyżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy bądź bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020;
  • poniżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020;
  • w normie - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Eksperci z IMGW wskazali, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg czy deszcz itp.).

Co ze sprawdzalnością prognoz długoterminowych

IMGW wyjaśnia, że pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłości. Rozbieżności wynikają zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych, często lokalnych zjawisk, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych.

Meteorolodzy przypominają, że z tak dużym wyprzedzeniem nie da się dokładniej opisać przewidywanej pogody. Należy pamiętać o tym, że powyższa prognoza jest orientacyjna, a jej charakter jest eksperymentalny oraz że dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.

Opracował Franciszek Wajdzik

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

