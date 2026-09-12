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Prognoza

Duża anomalia na mapach IMGW. Co mówi prognoza długoterminowa na jesień i zimę

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Pogoda
Tomasz Wasilewski omawia prognozę długoterminową
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: IMGW/Toa55/Shutterstock
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Co może nas czekać w pogodzie w październiku, listopadzie, grudniu oraz styczniu? IMGW przygotował mapy z prognozą długoterminową. Na antenie TVN24 omówił je prezenter pogody i synoptyk Tomasz Wasilewski. Sprawdź, czego możemy się spodziewać.

Tomasz Wasilewski pokazał w programie "Wstajesz i weekend" mapy opublikowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Widać na nich na nich prognozę długoterminową dla Europy na cztery kolejne miesiące: październik, listopad, grudzień oraz styczeń 2027 roku.

Jak tłumaczył Wasilewski, prognoza ta bazuje na modelu CFS. - Climate Forecast System to model sprzężony, który bierze pod uwagę to, co dzieje się w oceanach. Jest to bardzo ważne, bo mamy niezwykle silne zjawisko El Nino na Pacyfiku. To oznacza, że temperatura wody w oceanie jest bardzo mocno zaburzona w tym sezonie - wyjaśnił.

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Prognoza długoterminowa. Widać dużą anomalię

Jak czytać te mapy? Poszczególne kolory pokazują odchylenie średniej temperatury od normy z lat 1991-2020. Im bardziej czerwony kolor, tym dodatnia anomalia będzie większa.

- Biorąc pod uwagę to, co dzieje się na lądzie i w atmosferze, październik w Europie Środkowej ma być ciut cieplejszy - mówił synoptyk. Jeśli chodzi o listopad, grudzień i styczeń, na mapach widać dużą anomalię dodatnią. - To by oznaczało, że to będą miesiące dużo cieplejsze od przeciętnych - dodał.

Prognoza długoterminowa na kolejne miesiące
Prognoza długoterminowa na kolejne miesiące
Źródło zdjęcia: cmm.imgw.pl
Źródło: TVN24
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Tagi:
prognozapogodaprognoza pogodyTomasz Wasilewski
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