Prognoza Duża anomalia na mapach IMGW. Co mówi prognoza długoterminowa na jesień i zimę Damian Dziugieł |

Tomasz Wasilewski omawia prognozę długoterminową Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: IMGW/Toa55/Shutterstock

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Tomasz Wasilewski pokazał w programie "Wstajesz i weekend" mapy opublikowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Widać na nich na nich prognozę długoterminową dla Europy na cztery kolejne miesiące: październik, listopad, grudzień oraz styczeń 2027 roku.

Jak tłumaczył Wasilewski, prognoza ta bazuje na modelu CFS. - Climate Forecast System to model sprzężony, który bierze pod uwagę to, co dzieje się w oceanach. Jest to bardzo ważne, bo mamy niezwykle silne zjawisko El Nino na Pacyfiku. To oznacza, że temperatura wody w oceanie jest bardzo mocno zaburzona w tym sezonie - wyjaśnił.

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Prognoza długoterminowa. Widać dużą anomalię

Jak czytać te mapy? Poszczególne kolory pokazują odchylenie średniej temperatury od normy z lat 1991-2020. Im bardziej czerwony kolor, tym dodatnia anomalia będzie większa.

- Biorąc pod uwagę to, co dzieje się na lądzie i w atmosferze, październik w Europie Środkowej ma być ciut cieplejszy - mówił synoptyk. Jeśli chodzi o listopad, grudzień i styczeń, na mapach widać dużą anomalię dodatnią. - To by oznaczało, że to będą miesiące dużo cieplejsze od przeciętnych - dodał.

Prognoza długoterminowa na kolejne miesiące Źródło zdjęcia: cmm.imgw.pl