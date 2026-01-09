Prognoza długoterminowa IMGW. Pogoda na zimę i początek wiosny

Prognoza pogody na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Prognoza długoterminowa IMGW na zimę. Luty 2026

W lutym temperatura w całej Polsce prawdopodobnie będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Suma opadów również nie powinna odbiegać od normy, z wyjątkiem Wybrzeża, gdzie może padać nieco więcej.

Prognoza długoterminowa IMGW na zimę i początek wiosny. Marzec 2026

Marzec nie powinien nas zaskoczyć pogodą. Według specjalistów z IMGW zarówno pod względem temperatury, jak i opadów najprawdopodobniej nie będzie odbiegał od normy z wielolecia.

Prognoza długoterminowa IMGW na wiosnę. Kwiecień 2026

Kwiecień ma być już jednak nietypowy. Eksperci przewidują, że ten miesiąc będzie zarówno cieplejszy, jak i bardziej mokry niż wynikałoby z normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Prognoza długoterminowa IMGW na wiosnę. Maj 2026

W maju temperatura powietrza w północno-wschodniej Polsce ma być wyższa niż zwykle. W pozostałych rejonach kraju temperatury powinny być typowe dla tego miesiąca. Jeżeli chodzi o opady, to mają się one zawierać w normie z wielolecia.

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"

W IMGW-PIB oraz w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie średnią miesięczną temperaturę bądź sumę opadów dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do tak zwanej normy z wielolecia. Obecnie jako odniesienie wykorzystywane są wartości z okresu 1991-2020.

Wartości średniej miesięcznej temperatury lub miesięcznej sumy opadów z tego okresu sortowane są od najniższej do najwyższej. 10 najniższych wartości wyznacza temperaturę lub opady w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych - "powyżej normy".

W przypadku klasy "powyżej normy" możemy zakładać, że miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry od co najmniej kilkudziesięciu obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020. W przypadku określenia "poniżej normy" miesiąc będzie chłodniejszy lub suchszy, natomiast "w normie", czyli podobny do średnich 10 miesięcy z okresu porównawczego.

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:

powyżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy bądź bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020;

poniżej normy - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020;

w normie - można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Eksperci z IMGW wskazali, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg czy deszcz itp.).

Co ze sprawdzalnością prognoz długoterminowych

Jak podkreśla IMGW, pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres. Rozbieżności wynikają zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych, często lokalnych zjawisk, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych.

Meteorolodzy przypominają, że z tak dużym wyprzedzeniem nie da się dokładniej opisać przewidywanej pogody. Należy pamiętać o tym, że powyższa prognoza jest orientacyjna, a jej charakter jest eksperymentalny oraz że dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.