IMGW prognozuje. Gdzie mogą wrócić zimowe zagrożenia

W gminie Gidle w województwie łódzkim Reporterka 24 zauważyła bociana w gnieździe. Czy to oznacza szybkie nadejście wiosny? Jak zwraca uwagę ornitolog Andrzej Kruszewicz, w tym miesiącu do Polski zazwyczaj wracają stare osobniki, a niektóre z bocianów nie odlatują do Afryki, spędzając zimę w Polsce. Jego zdaniem "widok bocianów w lutym nie powinien bardzo dziwić".