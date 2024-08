IMGW wydał ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed burzami i silnym deszczem z burzami. Miejscami może spaść nawet 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Takie obfite opady mogą doprowadzić do podtopień.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego, drugiego, a także i trzeciego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - burze

Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed burzami wydano w województwach dolnośląskim (w powiecie zgorzeleckim) i lubuskim (w powiatach: zielonogórskim, Zielona Góra, nowosolskim, żagańskim, żarskim).

Prognozuje się burze, którym będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 80 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru osiągające prędkość do 80 kilometrów na godzinę, punktowo 90 km/h. Lokalnie sypnie gradem. Alarmy ważne będą do godziny 6 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - silny deszcz z burzami

Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązują w województwach:

dolnośląskim , poza powiatem zgorzeleckim;

opolskim , w powiatach: namysłowskim, brzeskim i nyskim;

wielkopolskim , w powiatach: leszczyńskim, gostyńskim, rawickim, krotoszyńskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim, kaliskim, pleszewskim, tureckim, Leszno; , w powiatach: leszczyńskim, gostyńskim, rawickim, krotoszyńskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim, kaliskim, pleszewskim, tureckim, Kalisz

lubuskim, w powiecie wschowskim.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. o sumie od 80 do 90 l/mkw., punktowo do 100 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy jest opad gradu. Alarmy ważne będą do godz. 18 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województw:

pomorskiego , poza powiatami: słupskim, , poza powiatami: słupskim, Słupsk , lęborskim, bytowskim, człuchowskim;

kujawsko-pomorskiego ;

warmińsko-mazurskiego ;

podlaskiego ;

mazowieckiego ;

lubelskiego , powiatów północnych;

łódzkiego ;

wielkopolskiego , powiatów centralnych;

opolskiego , poza powiatami zachodnimi;

śląskiego ;

małopolskiego ;

świętokrzyskiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 55 l/mkw. oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie pojawi się grad. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 6 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Wydane zostały również ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z burzami. Obejmują one województwa:

pomorskie , powiaty: słupski, Słupsk, lęborski, bytowski, człuchowski;

wielkopolskie , powiaty północne;

lubuskie, poza powiatami objętymi ostrzeżeniami wyższego stopnia i północnymi.

W tych miejscach podczas burz synoptycy przewidują silne opady deszczu od 20 do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie również spanie grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 6 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW IMGW

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

IMGW ostrzega przed upałem. Pomarańczowe ostrzeżenia obowiązują w województwach:

świętokrzyskim , w powiatach wschodnich;

małopolskim , w powiatach wschodnich;

podkarpackim ;

lubelskim ;

podlaskim , w powiatach południowych;

mazowieckim, w powiatach południowo-wschodnich.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 do 31 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia wygasną o godz. 20 w poniedziałek.

RCB

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW trzeciego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

RCB

Autorka/Autor:ps,anw

Źródło: IMGW