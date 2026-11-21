Prognoza Prawdziwie zimowe śnieżyce na horyzoncie. Przedtem odczujemy przenikliwe zimno. Prognoza pogody Arleta Unton-Pyziołek |

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Vladimir Razgulyaev/Shutterstock

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W najbliższym czasie Polska będzie pod wpływem silnego wiru niżowego Talia z centrum nad krajami bałtyckimi. Układ ten, przy współudziale grenlandzkiego wyżu Manuel, zaciągnął nad nasz kraj zimno znad Oceanu Arktycznego. W niedzielę tylko miejscami na zachodzie i południu temperatura osiągnie 5 stopni. Silniejszy wiatr będzie potęgował odczucie chłodu, przez co wskazania termometrów nie oddadzą w pełni surowego charakteru tej masy powietrza.

Pogoda na niedzielę. Spadnie mokry śnieg

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Niedziela będzie dniem chłodnym i pochmurnym, jednak miejscami ma się przejaśniać. Na północnym zachodzie i południowych krańcach kraju raczej nie doświadczymy opadów. Na pozostałym obszarze Polski może spaść przelotny deszcz ze śniegiem o sumie do 5 litrów na metr kwadratowy, a także mokry śnieg, którego warstwa wyniesie do 2-3 cm.

Temperatura maksymalna zamknie się w przedziale od 2 stopni na Suwalszczyźnie, przez 4 stopnie w centrum kraju, do 5 stopni miejscami na zachodzie i południu. Zachodni i północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany. Okresami może jednak stać się dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło: Ventusky

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Niż Talia zachmurzy Polskę

W kolejnych dniach centrum wiru niżowego Talia pozostanie nad północno-wschodnią i wschodnią Europą, współpracując z układem wysokiego ciśnienia Manuel, który rozsiądzie się nad Skandynawią. W poniedziałek niż nasunie nad Polskę od północnego wschodu kolejną szeroką strefę przelotnych opadów mokrego śniegu.

Przez wpływ Talii poniedziałek zapowiada się pochmurno, choć można liczyć na przejaśnienia. Okresami popada mokry śnieg o sumie do 2-5 cm. Słupki rtęci wskażą od 1-2 stopni na przeważającym obszarze kraju do 3 stopni na północnym zachodzie. Północno-zachodni i zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny - w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h.

Prognozowane opady na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Wtorek na zachodzie kraju przyniesie większe przejaśnienia oraz zanik opadów. W pozostałej części Polski można spodziewać się chmur, z których spadną 2-4 cm śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni na wschodzie, przez 2 stopnie w centrum kraju, do 3 stopni na Pomorzu. Wiatr, wiejący z kierunku północno-zachodniego, będzie umiarkowany i dość silny. W porywach zwiększy prędkość do 50 km/h.

Jest ryzyko, że pojawią się prawdziwe śnieżyce

W środę na pogodę wpłynie wyż Manuel, dzięki czemu opady zanikną. Pomimo panowania wyżu będzie to dzień pochmurny z większymi przejaśnieniami. Za dnia temperatura będzie wyrównana, rzędu 1-2 stopni w całym kraju. Wiatr północny i wschodni powieje słabo i umiarkowanie.

W czwartek od południa na obszar wyżowy zaczną napierać układy niżowe znad Francji i północnych Włoch. Południowy układ ma przybrać cechy typowego niżu genueńskiego, który tłoczy wilgotne masy powietrza znad Morza Śródziemnego w głąb Europy. W wyniku starcia z zimnem zalegającym w naszym rejonie powstanie szeroka strefa opadów deszczu i śniegu. Ta będzie przemieszczać się nad Bałkany, jednak może musnąć Sudety i Śląsk, przynosząc opady śniegu.

W czwartek na niebie pojawi się zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południowym zachodzie wzrośnie ono do dużego. Tam może też popadać śnieg. Słupki rtęci wskażą od zera do jednego stopnia w całej Polsce. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

W kolejnych dniach wspomniany zasobny w wilgoć wir ma powędrować na północny wschód i mocniej zahaczyć o Polskę. To stworzy ryzyko, że na południu kraju pojawią się pierwsze prawdziwie zimowe śnieżyce.