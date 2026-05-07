Pożar w Puszczy Solskiej. Czy pogoda pomoże?
Strażacy walczą z pożarem, który trawi Puszczę Solską położoną w województwie lubelskim. W czwartek rano ogień zajmował około 300 hektarów terenów. W gaszeniu żywiołu z pewnością pomogłyby opady. Czy widać je w prognozach?
Pożar w Puszczy Solskiej. Czy spadnie deszcz?
Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, opady w powiecie biłgorajskim mają wystąpić w czwartek po południu. Będą one związane z frontem, który przemieszcza się od wczesnych godzin porannych nad Polską. W godzinach popołudniowych i wieczornych spadnie deszcz i możliwa jest też burza, podczas której opady wyniosą 10-20 litrów na metr kwadratowy. W nocy w dalszym ciągu okresami ma padać - do 5-10 l/mkw.
Co przyniosą kolejne dni w pogodzie
Na piątek prognozuje się rozwój zachmurzenia kłębiastego i w rejonie pożaru mogą pojawić się miejscami przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Może też zagrzmieć. W burzy spadnie do 10-15 l/mkw. W sobotę opady będą już dużo niższe, symboliczne, bo do 1 l/mkw.
Kolejne opady spodziewane są dopiero w poniedziałek po południu, wędrujące od zachodu na wschód kraju. Mają im towarzyszyć burze.
Jak zauważyła synoptyk tvnmeteo.pl, opady w czwartek i w piątek nie będą specjalnie obfite, ale jest szansa, że nieco pomogą ugasić pożar, zwilżą atmosferę. Jednak przy silnym rozgrzaniu gruntu pożarem trzeba naprawdę wielkich ilości wody, by obniżyć temperaturę w tym rejonie i nasycić wystarczająco mocno grunt wodą. Obfitsze opady dopiero mają nadejść w przyszłym tygodniu.
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: mł. bryg. K. Adamczyk/PSP