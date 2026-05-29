Prognoza Pożar lasu pod Warszawą. Czy pogoda pomoże w walce z żywiołem? Damian Dziugieł Krzysztof Posytek

Źródło zdj. gł.: PAP/Przemysław Piątkowski

Na Mazowszu w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim w czwartek po południu wybuchł pożar lasu. W kolejnych godzinach rozprzestrzenił się w kierunku powiatu mińskiego. Akcja gaśnicza na pograniczu tych powiatów prowadzona jest w piątek na obszarze 300 hektarów. Na miejscu pracuje ponad 800 strażaków, w walkę z ogniem zaangażowano ponad 200 pojazdów straży pożarnej.

Pożar pod Warszawą. Co przyniesie pogoda

To, co szalenie utrudniało i wciąż utrudnia akcję gaśniczą, to porywisty wiatr. Jak przekazał na antenie TVN24 prezenter pogody tvnmeteo.pl Tomasz Zubilewicz, w piątek po południu uśredniona prędkość wiatru wynosiła do 25-30 kilometrów na godzinę, ale pojawiały się porywy dochodzące do 50 km/h. Są one spodziewane do godziny 18-19.

- Później, podobnie jak w czwartek, sytuacja powinna się się uspokoić - dodał prezenter.

To, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to front atmosferyczny, który będzie wpływał na pogodę w Polsce w najbliższym czasie. Widać go już na zdjęciach satelitarnych w postaci chmur ulokowanych na zachód od Polski.

- Nocą front wejdzie do naszego kraju, przyniesie opady na zachodzie, a w sobotę będzie się przesuwać nad województwa centralne i nad Polskę wschodnią - opisywał. - Biorąc pod uwagę fakt, że wiatr powinien się uspokajać i spodziewany jest deszcz, wiele wskazuje na to, że sytuacja w sobotę będzie dla nas bardziej korzystna - mówił. W drugiej części dnia możliwe są też burze. - Wtedy tego deszczu będzie więcej na terenach Polski centralnej i południowej. Jest wielkie prawdopodobieństwo, że ten deszcz wreszcie pojawi się w Warszawie czy w okolicach Mińska Mazowieckiego albo Wołomina - dodał.

Zagrożenie pożarowe w Polsce. Sobota przyniesie zmianę

W piątek, ze względu na wysokie temperatury i słoneczną aurę, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) prognozuje w większości kraju wysokie zagrożenie pożarowe. Miejscami zagrożenie będzie bardzo wysokie. "Czerwone" na mapie przygotowanej przez IMGW są nie tylko okolice Warszawy, ale także północne i południowe rejony województwa mazowieckiego.

W sobotę zagrożenie pożarowe wg IMGW w wielu regionach kraju powinno zmaleć. W dużej części Mazowsza ryzyko wybuchu pożaru będzie nieco mniejsze niż w piątek, ale wciąż pozostanie wysokie.

Zagrożenie pożarowe w sobotę Źródło zdjęcia: cmm.imgw.pl