Zmiana w pogodzie. Czeka nas powrót zimowych opadów

Kwiecień nie przestanie nas zaskakiwać pod względem pogodowym. W najbliższych dniach czeka nas trochę zimowej pogody - miejscami popada śnieg z deszczem, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie zaledwie 4 stopnie Celsjusza. Czy możemy liczyć na powrót cieplejszej aury?

Pogoda Długoterminowa Weekend

We wtorek na południowo-zachodnich krańcach Polski będzie pogodnie i na ogół bez opadów. Poza tym dzień zapowiada się pochmurno i deszczowo, ale niebo ma się przejaśniać. Na Mazowszu i Podlasiu spodziewane są burze z opadami do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy i porywami wiatru rozwijającymi prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr, okresami sięgający w porywach 60 km/h. W strefie brzegowej porywy mogą przekraczać 60 km/h.

Pogoda na środę i czwartek

Na Nizinie Szczecińskiej, Ziemi Lubuskiej, Lubelszczyźnie i w okolicach Białegostoku środa przyniesie pogodne niebo. W pozostałych regionach wystąpi duże zachmurzenie i przelotnie popada deszcz, a miejscami na północy - deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Warmii do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany.

W czwartek tylko mieszkańcy Pomorza będą mogli cieszyć się pogodną aurą. Reszta kraju powinna przygotować się na pochmurne niebo z opadami deszczu, a na wschodzie - lokalnie także deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 5 st. C na Podlasiu do 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z północnego zachodu.

Prognoza temperatury na okres 16-20.04 ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

Piątek zapowiada się pochmurno. Wystąpią opady deszczu, a na Podlasiu - deszczu ze śniegiem. Temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Śląsku. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

W sobotę w Polsce zapanuje duże zachmurzenie z przejaśnieniami. We wschodnich i centralnych regionach popada deszcz. Na termometrach zobaczymy od 6 st. C na Podlasiu do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Prognoza opadów na okres 16-20.04 ventusky.com

