Ekspansja siarczystego mrozu. Kto zmarznie najbardziej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na najbliższe dni.
Prognoza zagrożeń IMGW na środę
W środę synoptycy spodziewają się oblodzenia w południowo-zachodniej Polsce. Alarmy mogą zostać wydane w województwach lubuskim (w południowej części), wielkopolskim (w południowej części), dolnośląskim oraz opolskim.
Powrót mrozu
W połowie tygodnia do Polski mają wrócić bardzo niskie temperatury. Na antenie TVN24 synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski opowiadał, że miejscami termometry pokażą nawet -20 stopni Celsjusza.
Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek
Synoptycy przewidują, że w czwartek silny mróz złapie w województwie warmińsko-mazurskim i północnej części województwa podlaskiego.
Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
W piątek bardzo zimno może zrobić się na znacznym obszarze Polski. IMGW planuje wydać alarmy przed silnym mrozem w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim.
Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę
W sobotę ostrzeżenia przed silnym mrozem mogą objąć większość kraju. Wstępnie synoptycy zapowiadają je w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, w północnej części województwa śląskiego oraz w północnej i wschodniej części województwa małopolskiego.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: kp
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock