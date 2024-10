Porywy nawet do 100 km/h. Pomarańczowe i żółte ostrzeżenia IMGW

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Na tych terenach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 17 w czwartek do północy w sobotę.