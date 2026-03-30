Popada, pośnieży. Czy jest szansa na ocieplenie? Pogoda na 5 dni

Prognozowana temperatura na kolejne dni Źródło: Ventusky.com

Polska znajdzie się pomiędzy klinem wyżu znad Atlantyku, a układem niskiego ciśnienia znad Europy Wschodniej. Jednocześnie we wtorek nad północno-zachodnią Polską zaznaczy się wpływ płytkiego ośrodka niżowego znad południowej Skandynawii. Z północnego zachodu napływać będzie chłodna masa powietrza pochodzenia polarnego, morskiego.

We wtorek czeka nas duże i całkowite zachmurzenie z przejaśnieniami, a lokalnie - rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie, krańcach wschodnich oraz w drugiej części dnia na zachodzie wystąpią słabe opady deszczu rzędu do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy, w górach śniegu (do 5-10 centymetrów, a nawet 15-20 cm). Termometry pokażą maksymalnie od 8-9 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju do lokalnie 10-11 st. C w centrum i na wschodzie. Nadciągnie umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Taki będzie początek kwietnia

W środę na zachodzie, północy i w centrum będzie pogodnie i padać nie powinno. Jedynie na południowym wschodzie chmur będzie więcej, mogą też całkowicie przykryć niebo. Spodziewane są słabe i umiarkowane opady deszczu rzędu (5-10 l/mkw.), a w Bieszczadach śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy do 7-9 st. C na południowym wschodzie kraju do 10-12 st. C na zachodzie, północy i w centrum. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni, na zachodzie - zmienny.

W czwartek na zachodzie i północy będzie pogodnie i bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu na południowym wschodzie Polski. W górach spadnie śnieg. Temperatura będzie wyrównana, osiągnie od 10 do 12 st. C w całym kraju. Powieje umiarkowany, północny i północno-zachodni wiatr.

Pojawi się przelotny deszcz

Piątek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia, od zachodu wzrastającego do całkowitego, z możliwymi słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy od 10-11 st. C na północnym wschodzie do 12-13 st. C na południowym zachodzie kraju. Z północnego zachodu nadciągnie umiarkowany wiatr.

Sobota zapowiada się z dużym i całkowitym zachmurzeniem i ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu na północy. Temperatura będzie dość wyrównana, na termometrach zobaczymy od 11 do 13 st. C w całym kraju. Powieje umiarkowany północno-zachodni i zachodni wiatr.