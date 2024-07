Pomarańczowo na mapie Polski. Dwa zagrożenia, przed którymi ostrzega IMGW

Cała Polska jest objęta ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. We wtorek czekają nas gwałtowne burze i potężny upał. Dla wielu miejsc wydano ostrzeżenia drugiego stopnia.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 50 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 100 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad.

Ostrzeżenia wejdą w życie w godzinach 12-13 we wtorek i stracą ważność w godz. 20-23 tego samego dnia.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

W tych miejscach podczas burz przewidywane są w niektórych miejscach silne opady deszczu od 20 do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie pojawi się grad.

Ostrzeżenia będą ważne w godz. 8-13 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 35 stopni Celsjusza, a w nocy termometry wskażą minimalnie od 17 do 23 st. C.