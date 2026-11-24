Prognoza Polska w siodle barycznym. Pogoda podzieli kraj Tomasz Wakszyński |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: LOUIS-MICHEL DESERT/Shutterstock

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Pozostajemy w strumieniu surowego powietrza pochodzenia arktycznego, które napływa do nas przez Finlandię i kraje bałtyckie aż znad rejonu Morza Barentsa. W skali Europy trwa stopniowa przebudowa pola barycznego. W środę Polska znajdzie się w tak zwanym siodle barycznym, czyli pomiędzy czterema układami. Chodzi o dwa centra wyżu Manuel, zlokalizowane odpowiednio nad południową Skandynawią i Turcją, oraz dwa ośrodki niskiego ciśnienia - Wilka znad zachodniej Rosji oraz Xela z centrum w rejonie Zatoki Genueńskiej.

Pogoda podzieli Polskę

Takie ułożenie ośrodków barycznych podzieli Polskę na dwie części z wyraźnie odmienną aurą. W północno-wschodniej połowie kraju nadal będzie pochmurno i wilgotno. Mogą pojawić się opady, ale będą już przeważnie sporadyczne i słabe. W południowo-zachodniej części kraju zrobi się bardziej sucho i bez opadów, za to z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami.

W środę na północnym wschodzie i wschodzie zaznaczy się przewaga chmur. Mogą pojawić się bardzo słabe opady śniegu, a na Pomorzu Gdańskim - przelotne opady deszczu ze śniegiem do 2-7 litrów na metr kwadratowy. Na południowym zachodzie wystąpi więcej przejaśnień, a w ciągu dnia - również rozpogodzeń. Temperatura maksymalna będzie wyrównana i wyniesie 1-2 stopnie Celsjusza w niemal całym kraju. Cieplej, do 3-4 st. C, będzie tylko na Pomorzu Gdańskim. Wiatr, wiejący przeważnie z kierunków północnych, będzie na ogół słaby. Jedynie na wschodzie powieje umiarkowanie.

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Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky

Idzie ochłodzenie

W kolejnych dniach ciśnienie będzie sukcesywnie rosnąć. Decydującą rolę odegra w tym umacniający się wyż Manuel, przemieszczający się ze Szwecji nad kraje bałtyckie, a pod koniec tygodnia nad Białoruś. To sprawi, że pozostaniemy w powietrzu arktycznym, jednak stopniowo nabierającym cech kontynentalnych. Z każdym dniem będzie przeważnie coraz mniej chmur, ale jednocześnie zrobi się zimniej. Od piątku całodobowy mróz złapie na wschodzie kraju, a w sobotę i niedzielę już w całej Polsce.

Południowa część kraju przejściowo znajdzie się w zasięgu zasobnego w wilgoć niżu śródziemnomorskiego Xela z szeroką strefą opadów śniegu poprzedzających jego front ciepły. W czwartek wieczorem, w nocy z czwartku na piątek oraz w pierwszej części dnia w piątek w północnej części południowych województw może spaść łącznie do 10 cm śniegu, natomiast w górach do 15-30 centymetrów, a lokalnie nawet więcej. Sumy mogą się jeszcze zmienić, ponieważ niewielka zmiana trajektorii przemieszczania się niżu może diametralnie zmienić zasięg opadów nad Polską.

Czwartek zapowiada się dość pogodnie. Jedynie na południu zachmurzenie wzrośnie najpierw do dużego, a następnie całkowitego. W godzinach wieczornych wystąpią słabe, ciągłe opady śniegu o natężeniu 2-10 cm w 12 godzin, które będą się nasuwać na krańce południowe kraju. Temperatura maksymalna okaże się wyrównana i wyniesie 0-1 st. C. Nieco cieplej, do 2 st. C, może być jedynie na Pomorzu Zachodnim. Powieje umiarkowanie z północnego wschodu.

W piątek prognozujemy małe i umiarkowane zachmurzenie. Więcej chmur pojawi się jedynie na południowym wschodzie, gdzie okresami wystąpią stopniowo zanikające opady śniegu do 1-5 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na wschodzie do 0-1 st. C w centrum i na zachodzie. Wiatr z północnego wschodu powieje umiarkowanie.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky

Pogoda na weekend

Szykuje się pogodna sobota - więcej chmur pojawi się początkowo jedynie na południowym wschodzie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od -3/-2 st. C na wschodzie i w centrum do -1/0 st. C w na zachodzie. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Niedziela również ma być pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4/-3 st. C na wschodzie i w centrum do -2/-1 st. C na zachodzie. Powieje słabo i umiarkowanie z kierunków wschodnich.