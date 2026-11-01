Prognoza Polska pod szarą zasłoną. Kiedy chmury nam odpuszczą? Prognoza pogody Arleta Unton-Pyziołek |

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Wojciech Wrzesien/Shutterstock

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Pogodę w Polsce kształtuje obecnie układ wyżowy Jurij, którego centrum wolno przemieszcza się nad Europą Środkową. Nad krajem zalega spora porcja wilgoci, skutecznie uwięziona przy ziemi przez charakterystyczne dla wyżów osiadanie. Mechanizm ten prowadzi do formowania się zwartej, niskiej pokrywy chmur warstwowo-kłębiastych. Jednocześnie z północy powoli spływa chłodne powietrze polarne, które w połączeniu z dużą wilgotnością potęguje odczucie chłodu.

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W nocy z niedzieli na poniedziałek będzie pochmurno, ale pojawią się też przejaśnienia. Miejscami wystąpią mgły i zamglenia. Powieje słaby wiatr z północnego zachodu. Równie pochmurno i lokalnie mglisto zapowiada się poniedziałek. Niebo ma przejaśniać się tylko w regionach północnych i zachodnich. Ma wiać północny, słaby i umiarkowany wiatr.

Kumulacja zimna i wilgoci

W kolejnych dniach pozostaniemy w zasięgu podwyższonego ciśnienia, jednak stery nad pogodą przejmie układ wyżowy znad Wysp Brytyjskich i Morza Północnego. W jego obrębie kontynuowany będzie proces osiadania mas powietrza, które formują w niedzielę rozległą zatokę chłodu od rosyjskiej Arktyki po Alpy i Karpaty. Osiadanie sprzyja kumulacji wilgoci i zimna w warstwie przyziemnej.

We wtorek aura będzie pochmurna, z przejaśnieniami jedynie na północy i zachodzie. Na Pomorzu oraz w regionach południowych okresowo może słabo padać. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. W środę niebo nad Polską będzie nadal pochmurne, ale wystąpi więcej przejaśnień. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

Więcej przejaśnień na horyzoncie

Około czwartku w synoptycznym układzie sił wreszcie coś drgnie. Zatoka chłodu zacznie powoli wycofywać się znad środkowej Europy, a masa powietrza ulegnie osuszeniu - w pierwszej kolejności na zachodzie i północy. Jednocześnie od północy na wyżowy wał zacznie napierać arktyczny wir niżowy. Zwiększony gradient ciśnienia wymusi ożywiony ruch powietrza, szczególnie na wschodzie kraju, co w końcu rozbije wyżową pułapkę i przyniesie długo wyczekiwane większe przejaśnienia.

Czwartek zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami. Powieje północny wiatr, słaby i umiarkowany, ale na wschodzie okresami już dość silny. Podobnie kształtują się prognozy na piątek - dzień ma być pochmurny, ale niebo ma się przejaśniać. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na wschodzie dość silny.

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