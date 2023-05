Intensywny deszcz na południu Polski. W powiecie żywieckim ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe

W środę starosta żywiecki ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu. Na Żywiecczyźnie przed godziną 14 stany ostrzegawcze nie były przekroczone. Stało się to natomiast w rejonie Bielska-Białej.

- Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje do odwołania. W starostwie i poszczególnych gminach wprowadzone zostały dyżury. Na razie nie mamy żadnych sygnałów o niebezpiecznych incydentach z wodą - powiedział rzecznik starosty żywieckiego Dariusz Szatanik.

Sytuacja na rzekach

Stany ostrzegawcze na rzekach Żywiecczyzny nie zostały przekroczone. Stało się to natomiast w rejonie Bielska-Białej. Z danych IMGW wynika, że przed godziną 14 rzeka Wapienica w Podkępiu osiągnęła 338 centymetrów (poziom ostrzegawczy to 330 cm). Identyczny pomiar był na Iłownicy w Czechowicach-Dziedzicach - 338 cm (poziom ostrzegawczy - 330 cm). W ciągu ostatniej doby najmocniej padało w rejonie Bielska-Białej, gdzie spadło blisko 40 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Alerty hydrologiczne IMGW drugiego stopnia

Jak napisano w komunikacie, "w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do strefy wody wysokiej. Miejscami (szczególnie na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych) wzrosty mogą być gwałtowne. Lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, a punktowo także stany alarmowe".

Ostrzeżenia w większości miejsc będą ważne do godziny 10 w czwartek. Na Opolszczyźnie będą ważne do godz. 18 w czwartek, a na Ziemi Świętokrzyskiej pozostaną w mocy do godz. 10 następnego dnia.