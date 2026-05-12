Ściśnie lekki mróz. W mocy żółte alarmy
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - przymrozki
Żółte alarmy przez przymrozkami obowiązują w województwach:
- śląskim, w powiatach cieszyńskim i żywieckim;
- małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim.
Lokalnie prognozuje się tu spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -3 st. C. Alarmy wejdą w życie o północy w środę i będą obowiązywać do godz. 7 tego samego dnia.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.